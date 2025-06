Rod Stewartto niekwestionowana legenda muzyki, która może pochwalić się wieloletnią karierą, pełną nagród i sukcesów. Choć zadebiutował na scenie jeszcze w latach 60., do dziś aktywnie koncertuje, grając dla fanów z całego świata. Ma 80 lat i nawet nie myśli o rezygnacji z szalonego życia gwiazdy. "Nigdy nie przejdę na emeryturę! Zostałem zesłany na Ziemię jako piosenkarz i będę śpiewać, dopóki Bóg mi na to pozwoli" - napisał jakiś czas temu wokalista w swoich mediach społecznościowych.