Malik Montana zaskakuje fanów wykonując przebój Blanki. Pojawiły się spekulacje

Od miesięcy Blanka i Malik Montana są łączeni przez internautów w parę. Byli widywani razem na branżowych wydarzeniach, często komentują swoje zdjęcia na Instagramie i dają powody do domysłów. Blanka co prawda zaprzeczała w wywiadach, jakoby łączyła ich relacja romantyczna, jednak wymowna obecność Malika w jej teledysku do utworu "Guilty" znów otworzyła furtkę do spekulacji.