Roxie Węgiel na TikToku z księżmi. Wideo podbija sieć

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" . Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce . "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak .

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

Roxie Węgiel: Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła

11 stycznia miał swoją premierę singel "Ciche szepty". Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkracza w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Piosenka zapowiadała długo wyczekiwany album Roxie "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz). Wspomniany Kevin Mglej to 26-letni partner wokalistki. Para razem spędziła m.in. urlop na Malediwach.

W ostatnim czasie furorę na TikToku robi filmik opublikowany przez ks. Sebastiana Picura, wikariuszem Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. W nagraniu (prawie 700 tys. odsłon) pojawił się także inny ksiądz - Krzysztof Kołtunowicz oraz właśnie Roxie Węgiel.



"Człowieku naucz się tańczyć, bo... Aniołowie w niebie nie będą wiedzieli, co z tobą zrobić" - ten cytat z św. Augustyna towarzyszy wideo, w którym Roxie prezentuje układ taneczny z księżmi.

TikTok

"Kto śpiewa, dwa razy się modli! Bądź uwielbiony Panie Boże!" - to z kolei wpis na Instagramie ks. Kołtunowicza, gdzie księża śpiewają z wokalistką.

"Wierzę, że płyta będzie totalnym sztosem, już się nie mogę doczekać i jaram się jak paschał" - napisał ks. Kołtunowicz.



"Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie" - tłumaczyła piosenkarka w rozmowie z O2.

"Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi. Nie chodzę tam do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga" - dodała.