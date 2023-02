Roksana Węgiel dała się poznać polskiej publiczności jako utalentowana dziewczynka w pierwszej edycji "The Voice Kids". Wygranie talent show było jedynie początkiem jej sukcesów. W listopadzie 2018 roku usłyszała o niej cała Europa, gdy z piosenką "Anyone I Want to Be" wywalczyła Polsce pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie Eurowizji Junior. Wtedy jej kariera nabrała tempa.

W ubiegłym tygodniu wokalistka skończyła 18 lat, co uczciła wypuszczeniem singla "Ciche szepty". W klipie pojawiła się ze swoim chłopakiem - 26-letnim Kevinem Mglejem. Ostatnio, chwaląc się zdjęciami z osiemnastki, wokalistka po raz pierwszy pokazała ukochanego na Instagramie. Niedawno wyjechała z nim na wakacje na Malediwy, gdzie spędzili romantyczne chwile.



Roxie Węgiel w 18. urodziny dla Interii: Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe

Clip Roksana Węgiel Ciche Szepty

Roxie Węgiel przeklęła na wizji

Wokalistka była niedawno gościem podcastu "Overthinkers". Prowadzący zapytali ją o ostatnie lata i dorastanie na oczach całej Polski.

Roxie twierdzi, że bardzo pomaga jej fakt, że złapała sporo dystansu wobec tego, co pisze i mówi się o niej.

"Mam świadomość, że może się wszystko wydarzyć, dlatego mam duży dystans do tej kariery. (...) Uważam, że dużo przeszłam, dużo zrobiłam w swoim życiu i personalnie - jestem z siebie dumna" - opowiadała na falach radia newonce.

Wokalistka cieszy się, że swoją osobą może dawać inspirację innym młodym ludziom. "Czuję się zawsze taka natchniona tym, że mogę dawać coś dobrego ludziom, taką motywację, to jest mega super, piękne uczucie" - mówi Roxie.

Roksana Węgiel sądzi, że wszystko w życiu dzieje się po coś, a pomimo gorszych chwil odbiera je teraz jako ważną naukę. Z perspektywy czasu wie, że warto było mieć więcej dystansu do pewnych spraw. Poza tym nie chciałaby niczego zmieniać.

Gdyby spotkała teraz 13-letnią Roxie, radziłaby jej to samo. "Co bym powiedziała sobie? Żeby po prostu mieć bardziej... wywalone. (...) Jest takie motto, którym się też bardzo często kieruję: 'Miej wyj**ane, a będzie ci dane'. I to totalnie tak działa!" - stwierdziła 18-latka.