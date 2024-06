Boss Baby Brody to 8-letni tancerz i akrobata. Naprawdę nazywa się Brody Hudson Schaffer. Już na scenie "Mam talent" okazało się, że chłopiec miał wystąpić w programie cztery sezony wcześniej, jednak na castingu zasnął i stracił swoją szansę na występ.



Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. 8-latek stanął na scenie i wykonał swoją taneczno-akrobatyczną choreografię pełną salt i szpagatów w rytm przeboju Queen "Don’t Stop Me Now".

Sofia Vergara łapie się za głowę. Fenomenalny 8-latek podbił jej serce

Jurorką, na której Brody zrobił największe wrażenie była Sofia Vergara. Już podczas występu była zdumiona tym, co potrafi młody uczestnik. Już po występie złapała się za głowę komentując to, co zobaczyła.

"Co to było?! To było spektakularne. Mam wrażenie, że nie tylko tańczyłeś, ale pokazałeś nam tu sporo gimnastyki, a przy okazji było w tym trochę komedii. Mam wrażenie, że mamy tutaj sezon na wyluzowane dzieciaki. Już jesteś gwiazdą" - mówiła.

"Wiecie, jak to jest włączyć szybkie przewijanie. Byłeś tak szybki, że nie mogłem za tobą nadążyć. Byłeś wszędzie. W dodatku wybrałeś piosenkę Queen, a ich lider Freddie Mercury był najlepszym showmanem na świecie. Ty też pokazałeś, że potrafisz zabawić publikę i masz charyzmę" - dodał Simon Cowell.

"Twoja prezencja sceniczna wykracza poza twój wiek" - podsumował krótko Howie Mandel. 8-letni Brody jednogłośnie przeszedł do kolejnego etapu.