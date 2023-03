26 lutego odbyły się polskie preselekcje do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas koncertu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" można było usłyszeć dziesięć propozycji od różnych artystów. O wyborze reprezentanta zdecydowali jurorzy i telewidzowie, którzy mieli po 50 proc. głosów. Po podliczeniu punktacji okazało się, że najwięcej punktów zdobyła Blanka - to ona pojedzie do Liverpoolu, gdzie będzie reprezentować Polskę na Eurowizji.

Eurowizja 2023: Blanka wprowadzi zmiany w "Solo"?

Choć wybór Blanki jako reprezentantki naszego kraju wciąż budzi liczne kontrowersje, to młoda artystka zdaje się tym nie przejmować. Blanka Stajkow w podcaście TVP pt. "Bądźmy Razem" opowiedziała Idze Nowakowskiej i Aleksandrowi Sikorze o sukcesie jej utworu. 23-latka wskazała, że "Solo" trafiło już do zagranicznej publiczności, m.in. z Bułgarii, Grecji, Turcji, Litwy czy Ukrainy.

Zapowiedziała również zmiany w swojej eurowizyjnej propozycji. Wiele wskazuje na to, że wersja piosenki, którą usłyszymy w Liverpoolu, będzie znacząco różnić się od tej, którą usłyszeli widzowie preselekcji. "Jest coraz więcej pomysłów i będzie na pewno dużo zmian i dużo pracy nad tym, żeby to było po prostu lepsze. Na pewno zmiana w muzyce, pewne przedłużenie piosenki. To mogę powiedzieć" - zdradziła wokalistka.

Reprezentantka Polski w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji wystąpi na scenie w trakcie drugiego półfinału, który zaplanowano na 11 maja.

Wideo Blanka - Solo || "Tu bije serce Europy!" - preselekcje do Eurowizji 2023

