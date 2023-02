Wpadka Nataszy Urbańskiej podczas preselekcji. "To był koszmar"

Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłonił reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która wygrała w konkursie i pojedzie do Liverpoolu.

Eurowizja 2023: Natasza Urbańska z wpadką podczas preselekcji. "To był koszmar"

Pierwsza na scenie zaprezentowała się Natasza Urbańska. Wokalistka zjechała na linię na ziemię głową w dół. Jednak na scenie miała spore problemy wokalne, co szybko usłyszeli widzowie. "Słabo głosowo, "To był koszmar" - pisali na Twitterze oglądający.

Urbańska zajęła 8. miejsce w głosowaniu publiczności. Według jury występ gwiazdy zasługiwał na 5. miejsce, jednak m.in. z tego powodu zostało ono po koncercie skrytykowane.

Kompletne wyniki prezentowały się następująco:

1. Blanka

2. Jann

3. Dominik Dudek

4. Felivers

5. Jan Majewski

6. Alicja Szemplińska

7. Natasza Urbańska

8. Kuba Szmajkowski

9. Maja Hyży

10. Ahlena.

Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Polska?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku. Polska wystąpi w drugim półfinale - 11 maja.

