Chcą wywrzeć nacisk na TVP po preselekcjach do Eurowizji. "Zmienić ten chory system"

Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wyłonił reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji 2023 zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która pojedzie do Liverpoolu reprezentować nasz kraj z piosenką "Solo".

Reklama

Sprawdź tekst piosenki "Solo" w serwisie Tekściory.pl!

Eurowizja 2023: Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" w TVP [ZDJĘCIA] 1 / 16 Prowadzący koncertu: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora Źródło: AKPA Autor: Jacek Kurnikowski

Jak głosowali jurorzy TVP podczas polskich preselekcji?

Fani Eurowizji wciąż nie mogą przeboleć, że Polskę reprezentować w tegorocznym konkursie będzie Blanka, a nie Jann z piosenką "Gladiator".

W sieci pojawiła się petycja fanów Eurowizji adresowana do Telewizji Polskiej. Autorzy apelu twierdzą, że to właśnie Jann powinien lecieć do Liverpoolu i reprezentować nasz kraj. Po koncercie pojawiły się także głosy, że zorganizowane przez TVP preselekcje zostały ustawione.

"TVP informuje, że wybór reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji jest transparentny i zgodny z procedurami" - napisano w oświadczeniu TVP.

Teraz media eurowizyjne w postaci Eurowizja.org, OGAE Polska, Dziennika Eurowizyjnego, Dobry Wieczór Europo, Misji Eurowizja oraz Let's talk about ESC połączyły siły, aby wywrzeć nacisk na TVP, aby ta opublikowała szczegółowe wyniki głosowania publiczności oraz jurorów.

"Deklarujemy podjęcie wspólnych działań, które mają na celu zapewnienie pełnej transparentności polskich preselekcji" - napisano w oświadczeniu.

Redakcje chciałyby, aby zewnętrzna firma przeprowadziła audyt konkursu.

Clip Jann Gladiator

Fani konkursu piosenki są zachwyceni tym pomysłem.

"Cieszy walka z tymi manipulacjami", "Nie może być tak, że za całą Polskę decyduje kilka osób. Nigdzie w innych krajach tak nie ma, bo to niedorzeczne. Najważniejsze to zmienić ten chory system, aby nie było żadnych układów!", "Dziękujemy, że robicie to, co zrobić należy" - piszą w komentarzach.

Eurowizja 2023. Kiedy wystąpi Polska?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku. Polska wystąpi w drugim półfinale - 11 maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022: Tak przygotowuje się Krystian Ochman Interia.tv