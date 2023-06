Zespół Modern Talking w ciągu dziewięciu lat aktywności scenicznej wydał aż 12 albumów studyjnych. W sumie sprzedali na całym świecie ponad 120 milionów płyt, a międzynarodową popularnością ustępują jedynie grupie Scorpions.

Kim jest Thomas Anders?

Thomas Anders urodził się 1 marca 1963 roku w Münstermaifeld, małym miasteczku na zachodzie Niemiec. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Bernd Weidung. Od małego interesował się muzyką, a jego kariera rozpoczęła się, gdy miał 17 lat. Po zwycięstwie w organizowanym przez Radio Luxembourg konkursie młodych talentów podpisał kontrakt z wytwórnią CBS i wydał swój pierwszy singel zatytułowany "Judy".

Przez trzy pierwsze lata swojej solowej kariery Anders wydał jeszcze trzy single ("Du weinst um ihn", "Es war die Nacht der ersten Liebe" i "Ich will nicht dein Leben"). W 1983 roku 20-letni Thomas spotkał na swojej drodze Dietera Bohlena. Wraz z kompozytorem nagrali cover utworu "Pick Up The Phone", czyli "Was macht das schon". Rok później, po nagraniu kolejnego coveru, tym razem piosenki "Send Me an Angel", czyli "Heißkalter Engel" podjęli decyzję o założeniu zespołu.

Zdjęcie Zespół Modern Talking. Od lewej Dieter Bohlen i Thomas Anders / imago stock&people/Imago Stock and People/East News / East News

Historia zespołu Modern Talking

W 1984 roku Dieter Bohlen i Thomas Anders założyli zespół Modern Talking. Jeszcze w tym samym roku, dokładnie 29 października, został wydany pierwszy singiel zespołu "You’re My Heart, You’re My Soul", który dotarł do TOP 10 list przebojów w ponad 35 krajach. Pół roku później na rynku pojawił się debiutancki album duetu "The 1st Album", który sprzedał się w 500 tys. egzemplarzy i uzyskał status platynowej płyty. W sumie przez pierwsze dwa lata funkcjonowania Bohlen i Anders wydali... aż sześć albumów studyjnych.

Pierwszy rozłam przyszedł w 1987 roku. Po wydaniu krążka "In the Garden of Venus" artyści podjęli decyzję o zawieszeniu działalności. Oficjalnym powodem miała być dezorganizacja pracy zespołu przez Norę-Isabellę Balling, którą Anders poślubił 27 lipca 1985 roku. Jego żona była również menadżerką wokalisty i silnie dążyła do tego, by rozpoczął on karierę solową.

Po 11 latach nastąpiła reaktywacja zespołu Modern Talking, co zostało przypieczętowane wydaniem krążka "Back For Good". Drugi okres działalności zespołu trwał pięć lat. W tym czasie Bohlen i Anders nagrali kolejne sześć albumów studyjnych. Pożegnalny koncert zespołu Modern Talking miał miejsce 21 czerwca 2003 roku w parku Wuhlheide w Berlinie. Była to również data oficjalnego zakończenia działalności niemieckiego duetu.

Co ciekawe, mimo rozpadu grupy 20 lat temu, nadal można spotkać informacje o koncertach Thomasa Andersa i Modern Talking Band. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż większość ówczesnych współpracowników zespołu pozostała z Andersem i wspiera go na scenie właśnie jako Modern Talking Band.

Zdjęcie Zespół Modern Talking. Od lewej: Thomas Anders i Dieter Bohlen / imago stock&people/Imago Stock and People/East News / East News

Modern Talking - największe przeboje

Duet Modern Talking wylansował wiele światowych przebojów. Co ciekawe, jednym z największych jest pierwszy singel grupy, czyli piosenka "You're My Heart, You're My Soul". W trakcie swojej działalności stworzyli również takie hity jak "Cheri Cheri Lady", "Brother Louie", "No Face, No Name, No Number", "Atlantis Is Calling" czy "Sexy Sexy Lover". Wiele z utworów stworzonych przez Thomasa Andersa i Dietera Bohlena nie tylko skradło serca słuchaczy, ale także osiągnęło imponujące wyniki oglądalności (i słuchalności) w serwisach streamingowych.

Thomas Anders i Modern Talking Band w Polsce - Disco Pod Gwiazdami 2023

Dużą popularność w Polsce zespół Modern Talking osiągnął już na samym początku swojej kariery. Jednak na pierwszy koncert w naszym kraju trzeba było czekać do 1987 roku. Wtedy Anders i Bohlen zagrali nad Wisłą siedem koncertów, w tym trzy razy w pękającym w szwach katowickim Spodku. Podczas reaktywacji zespołu w 1998 roku zagrali kolejne cztery razy w Polsce (Katowice, Poznań, Sopot, Warszawa), a ostatni wspólny występ niemieckiego duetu w naszym kraju miał miejsce w 2002 roku.

Po rozpadzie grupy Andersa wiele razy można było spotkać na koncertach nad Wisłą. Niedługo ponownie odwiedzi Polskę, by wystąpić na Disco Pod Gwiazdami - Białystok 2023. 23 czerwca na terenie Politechniki Białostockiej wystąpi Thomas Anders i Modern Talking Band. Muzyczne wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez Telewizję Polsat. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00.

