Anna Jantar i Irena Jarocka działały w tym samym czasie na polskiej scenie muzycznej. Obie piosenkarki prężnie udzielały się w latach 70. Niejednokrotnie mylono ze sobą te gwiazdy, niektórzy twierdzą, że wyglądały niemalże jak siostry.

Jantar i Jarocka miały podobne figury, długie, ciemne włosy układające się w fale i duże oczy. Mimo tych podobieństw panie nie miały dobrych relacji. Przez długi czas pozostawały dla siebie rywalkami. Artystki były o siebie zazdrosne, choć żadnej z nich niczego nie brakowało. Obie miały urodę i karierę, o której marzyła niejedna.

Reklama

Przez rywalizację obie panie podkradały sobie kreacje, styl bycia, ale nie tylko. Irena Jarocka posunęła się jeszcze o krok dalej. Ich burzliwa relacja zakończyła się naprawdę źle, a ostatnio padło na nią nowe światło za sprawą autobiografii Jarockiej, w której część poświęca relacji z Anną Jantar.

Anna Jantar i Irena Jarocka - odwieczne konkurentki

Irena Jarocka w książce "Nie wrócą te lata. Autobiografia i listy do męża" stworzonej razem z Mariolą Pryzwan opowiada o konflikcie z Anną Jantar w szerszym kontekście. Artystka przyznała, że do rozwoju rywalizacji skutecznie przyczyniali się... fani. Wielbiciele wokalistek byli równie zaangażowani w spór swoich idolek. Każda z grup wciąż wzajemnie obwiniała wręcz znienawidzoną artystkę o kopiowanie tej drugiej. Nieustannie porównywali Irenę Jarocką z Anną Jantar i odwrotnie. Te szczególną rywalizację Irena Jarocka przyznała, że czuje do dziś.

Wiele konfliktów artystek miało dotyczyć scenicznych stylizacji. Jarocka będąc na kilkuletnim stypendium wokalnym w Paryżu, zdobyła nietuzinkowe kreacje, w których później mogła prezentować się na scenie. Zazdrosna Anna Jantar starała się je naśladować.

Kiedy żyła Ania, była między nami jakaś podświadoma rywalizacja, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Pewnie były też pretensje, na przykład, że podrabia moje kostiumy, podobnie się ubiera. Ale to takie ludzkie. Przyznaje Jarocka w autobiografii.

Anna Jantar i Irena Jarocka - rywalizacja o mężczyznę

Anna Jantar w 1969 roku dołączyła do zespołu Waganci, którzy wówczas poszukiwali wokalistki. W zespole działał Jarosław Kukulski, którego wówczas poznała. Już rok później para wzięła ze sobą ślub. Niestety ich życie małżeńskie nie było kolorowe.

W trakcie narastającego konfliktu Ireny Jarockiej i Anny Jantar zaczęły rozchodzić się plotki na temat romansu. Kukulski miał został przyłapany przez żonę w dwuznacznej sytuacji z Jarocką. Na sytuację nowe światło rzuca pamiętnik Jantar, który odnalazła jej córka, Natalia Kukulska. Gwiazda lat 70. XX wieku żaliła się w swoich notatkach. Anna Jantar pisała o tym, że jest nieszczęśliwa w małżeństwie. Wspomniała także o docierających do niej informacjach o zdradach Jarosława Kukulskiego. Tym, co ją trzymało w małżeństwie, była córka.

Nawet po tragedii, jaka spotkała Jantar, Jarocka miała zostać muzą Kukulskiego. Ich relacja romantyczna nigdy nie została jednak potwierdzona. Jedynie wiadomo o stosunkach zawodowych łączących Jarosława Kukulskiego z Ireną Jarocką.

"Czułam wielką pustkę” - mówi Jarocka o tragedii Jantar

14 marca 1980 roku Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej. Lecący z Nowego Jorku do Warszawy samolot rozbił się. Tragedia wstrząsnęła całą Polską, nawet jej największą rywalką. Irena Jarocka była zdruzgotana wiadomością o śmierci Anny Jantar. Na wieść o tym, co się zdarzyło podobno niemalże zemdlała. Pytała wciąż, czy to na pewno Ania była w tym samolocie.

Nie mogłam uwierzyć, zszokowana zadawałam sobie pytanie: Dlaczego właśnie ona? Nie wiedziałam, co ze sobą począć, czułam wielką pustkę, zupełnie jakby ktoś podciął mi skrzydła. Taka młoda, piękna utalentowana dziewczyna nagle przestała istnieć. wyznała Irena Jarocka.

Mimo ciągłej rywalizacji wokalistek za życia Anny Jantar, obie panie miały do siebie dużą dozę szacunku. Szczególnie okazała to Irena Jarocka po tym co się stało. Piosenkarka oddała zmarłej gwieździe hołd, wykonując jej dwa utwory. Te szczególne piosenki, które zaśpiewała to :Staruszek świat" i "Tylko mnie poproś do tańca".

Zobacz również:

Anna Jantar i Jarosław Kukulski z muralem w Warszawie. Data odsłonięcia nie jest przypadkowa

Ujawniono list Jarosława Kukulskiego do Anny Jantar? Znaleziono go w zgliszczach samolotu

Irena Jarocka była pogodzona z tym, że umiera. "Irena nie walczyła"