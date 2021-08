Festiwal Ireny Jarockiej w Gdańsku. Kto wystąpi w konkursie?

Jak poinformowała Marta Formella z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, festiwal oprócz podtrzymania pamięci o znanej piosenkarce Irenie Jarockiej, ma również na celu promowanie młodych wokalistów debiutujących w branży muzycznej.



Do konkursu w ramach Festiwalu Ireny Jarockiej napłynęło 51 zgłoszeń z Polski i zagranicy. Decyzją jury do finału zakwalifikowały się trzy laureatki: Julia Mika z Bytomia, Marzena Matyla z Wrocławia i Julia Lejman z Warszawy. Podczas piątkowego koncertu przy akompaniamencie grupy muzycznej wykonają one po cztery piosenki z repertuaru patronki festiwalu, w tym szlagier "Odpływają kawiarenki".

Młode wokalistki zostaną ocenione przez jury, w którym zasiadają: piosenkarka jazzowa Krystyna Stańko, muzyk rockowy Krzysztof "Jary" Jaryczewski (Jary Oddział Zamknięty) oraz redaktorka i scenarzystka programów muzycznych Joanna Kraińska.



Główną nagrodę w konkursie stanowi 1500 zł oraz wydanie singla, na który składa się sesja nagraniowa i mastering. Druga nagroda to 1000 zł, a trzecia 500 zł. Przewidziano również dodatkową nagrodę rzeczową, którą przyzna festiwalowa publiczność.

Podczas festiwalu odbędzie się też koncert Alicji Majewskiej, która zaśpiewa swoje największe przeboje przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza, kompozytora, pianisty i twórcy wielu przebojów polskich gwiazd estrady.



Festiwalowi będzie towarzyszyło kino letnie i projekcja komedii "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" (1976), w reżyserii Jerzego Gruzy, w którym jedną z głównych ról zagrała Irena Jarocka.



Organizatorami Festiwalu Ireny Jarockiej są Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, GAK Winda i Fundacja Ireny Jarockiej.

Kim była Irena Jarocka?

Irena Jarocka (1946-2012) była wybitną polską piosenkarką, w młodości i początkach kariery estradowej związaną z Gdańskiem.



W latach 1947-68 mieszkała wraz z rodzicami w dzielnicy Oliwa przy ul. Słonecznej. W Oliwie ukończyła V Liceum Ogólnokształcące. Od 1964 r. kształciła się w Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji w Gdańsku oraz studiowała w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, ukończyła także Wydział Biologii Studium Nauczycielskiego w Gdańsku.

W 1965 r. debiutowała w klubie "Rudy Kot" w Gdańsku i w tym samym roku pierwszy raz wystąpiła na festiwalu w Opolu. Za swój faktyczny debiut uważała występ w 1968 r. na festiwalu w Sopocie, gdzie zaśpiewała piosenkę "Gondolierzy znad Wisły".



Zmarła 21 stycznia 2012 r. w w wieku 66 lat w Warszawie i tam jest pochowana. Przegrała walkę z nowotworem mózgu.



Na terenie V LO w Gdańsku znajduje się znajduje się ławeczka imienia Ireny Jarockiej. W Oliwie, w pobliżu miejsca, gdzie piosenkarka mieszkała i wychowywała się, powstał skwer im. Ireny Jarockiej.

W latach 1990-2007 Jarocka mieszkała na stałe w USA, potem wróciła do Polski.

- Po 18 latach wracam do Polski i dalej mam publiczność wszystkich pokoleń. Na koncerty przychodzi oczywiście moje pokolenie, młodsi, najmłodsi, młodzież i nawet te dzieci śpiewają całe teksty 'Kawiarenek'. To jest dla mnie fantastyczne! - cieszyła się Irena Jarocka w rozmowie z Interią po wydaniu płyty "Małe rzeczy" (2008).