Prace nad dokumentalnym filmie o Jacku Cyganie trwają już od początku roku. Dla TVP przygotowuje go reżyserka Agnieszka Gola.

"Kochani, pora powiedzieć, że od początku tego roku Telewizja Polska kręci o mnie film, którego roboczy tytuł brzmi 'Życie jest sztuką'. Zaczynaliśmy, kiedy Ogród Saski był pokryty śniegiem, dzisiaj brodziliśmy wśród jesiennych liści, na szczęście w pięknym słońcu. Byli ze mną podczas najważniejszych dla mnie wydarzeń tego roku, na koncertach, wieczorach autorskich mojej nowej książki 'Ciao Goethe', wreszcie podczas mojego jubileuszowego koncertu w Opolu" - napisał na Instagramie Jacek Cygan .

W połowie czerwca, na zakończenie 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się specjalny koncert "Trzy ćwiartki Jacka Cygana - urodziny" z okazji 75. urodzin legendarnego twórcy. Piosenki z jego tekstami zaśpiewali wówczas m.in. Edyta Górniak, Anna Jurksztowicz, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Soyka, Ralph Kaminski, Andrzej Seweryn, Mietek Szcześniak, Majka Jeżowska, Ewelina Flinta, Piotr Cugowski, Garou i Marcin Januszkiewicz. To w Opolu Jacek Cygan odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Jacek Cygan ujawnia pierwsze szczegóły dokumentalnego filmu

Już wcześniej w mediach społecznościowych Jacek Cygan relacjonował m.in. wizytę w Bukowcu w Kotlinie Jeleniogórskiej (z ekipą filmową wybrał się na wzgórze do Świątyni Ateny, gdzie bywał wspomniany Johann Wolfgang von Goethe, jeden z najsłynniejszych niemieckich poetów), odwiedziny w rodzinnym Sosnowcu czy pobyt u reżysera Jerzego Hoffmana na Mazurach. Cygan współpracował z nim przy okazji filmu "Ogniem i mieczem" - napisał słowa do utworu "Dumka na dwa serca", który zaśpiewali razem Edyta Górniak i Mietek Szcześniak.

W najnowszym wpisie tekściarz ujawnił, że ekipa na potrzeby dokumentu rozmawiała też z jego żoną Ewą. "Wie o mnie wszystko. Mnie przy tym oczywiście nie było! Zobaczę w filmie" - podsumował Cygan.

Jak wspominała wcześniej Agnieszka Gola w rozmowie z TVP3 Opole, pomysł na dokument o Jacku Cyganie przyszedł jej do głowy podczas prac nad filmem o Irenie Santor. Na jej oficjalnym koncie na Instagramie również można znaleźć relacje z planu "Życie jest sztuką". Jak przyznała w jednym z takich wpisów, bohater filmu odczarował dla niej Kraków, za którym do czasu wizyty tam z Cyganem - nie przepadała.

Kim jest Jacek Cygan?

Jacek Cygan ma w dorobku ponad 1000 tekstów piosenek. Pisał dla takich gwiazd, jak m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Ewa Bem, Halina Frąckowiak, Edyta Geppert, Kayah, Kombii, Seweryn Krajewski, Krzysztof Krawczyk, Lady Pank, Grzegorz Markowski, Jerzy Połomski, Piotr Rubik, Ryszard Rynkowski, Zdzisława Sośnicka, Grzegorz Turnau i Zbigniew Wodecki.

Do jego największych przebojów należą m.in. "Jaka róża, taki cierń" Edyty Geppert, "To nie ja!" (2. miejsce na Eurowizji 1994, największy sukces Polski w tym konkursie), "Jestem kobietą" i "Dotyk" Edyty Górniak, "Wypijmy za błędy", "Dary losu" i "Dziewczyny lubią brąz" Ryszarda Rynkowskiego, "Diamentowy kolczyk" Anny Jurksztowicz, "Wszystko ma swój czas" grupy Perfect, "C'est La Vie" Andrzeja Zauchy, "Black and White" Kombi, "Co ty, królu złoty" Moniki Borys, "Czas nas uczy pogody" Grażyny Łobaszewskiej, "Dzięki za dźwięki" Anny Wyszkoni, "Łatwopalni" Maryli Rodowicz, "Pokolenie" Kombii, "Wszystkie dzieci nasze są" Majki Jeżowskiej i "Zakazany owoc" Krzysztofa Antkowiaka.

Jacek Cygan w latach 80. zaangażował się w rozwój muzyki dziecięcej (później za te zasługi został Kawalerem Orderu Uśmiechu). Współpracował z Majką Jeżowską i zespołem Papa Dance. Był też współautorem telewizyjnego programu "Dyskoteka Pana Jacka".

Dużą popularność zdobył także jako juror w telewizyjnym programie "Idol" (cztery edycje w Polsacie w latach 2002-2005). Uczestników oceniał razem ze specjalistką od emisji głosu Elżbietą Zapendowską i dziennikarzami Robertem Leszczyńskim i Kubą Wojewódzkim (tego ostatniego w trzeciej edycji zastąpili Maciej Maleńczuk i Marcin Prokop).

Poza pisaniem piosenek ma na koncie także książki, takie jak m.in. "Drobiazgi liryczne", "Pies w tunelu" i "Boskie błędy" (poezja) oraz "Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana", "Życie jest piosenką", "Odnawiam dusze. Piosenki, ludzie, czas".

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP