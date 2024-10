MTV Europe Music Awards to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie muzyki. Rozdanie nagród odbywa się co roku, lecz tym razem gala będzie wyjątkowa. Jest to bowiem jubileuszowa, 30. edycja wydarzenia. Gwiazdy międzynarodowego formatu już 10 listopada 2024 r. zjadą do Manchesteru, gdzie w hali Co-op Live odbędzie się uroczyste rozdanie.

Fani z całego świata będą mieli możliwość obejrzenia prestiżowego wydarzenia. Gala będzie transmitowana na żywo w ponad 150 krajach.

Taylor Swift to niekwestionowana królowa nominacji do MTV EMA 2024

Lista nominowanych do MTV EMA 2024 właśnie została ogłoszona. Wśród artystów, którzy powalczą o statuetki znalazła się wokalistka, która od pewnego czasu rządzi w świecie popu. Już w ubiegłym roku zdominowała rozdanie nagród, a tym razem ponownie stoi na czele. Mowa o Taylor Swift, która otrzymała aż siedem nominacji. Powalczy m.in. o tytuł "Najlepszego artysty" czy "Najlepszego wykonawcy pop". Ma szansę zgarnąć także nagrodę, która uhonoruje jej oddanych słuchaczy z całego świata - została bowiem nominowana w kategorii "Najwierniejsi fani". Dodatkowo ma szansę zdobyć statuetkę za "Najlepszy teledysk".

Artystki, których hity podbijały tegoroczne listy przebojów, powalczą o nagrodę MTV EMA

W gronie nominowanych znalazły się także inne wpływowe artystki, których kariera osiąga sam szczyt. Ariana Grande, Billie Eilish i Charlie XCX, których piosenki były niekwestionowanymi hitami tego lata, zdobyły po pięć nominacji, depcząc po piętach Taylor Swift. W tym roku rywalizacja będzie zdecydowanie zacięta.

Aż 19 artystów uzyskało nominację do MTV EMA po raz pierwszy. Są to m.in. Kehlani, Tinashe czy Jimin z BTS. Na gali nie zabraknie także wyjątkowych duetów, które w ostatnich miesiącach podbijały międzynarodowe listy przebojów. Wśród nich będą m.in. Lady Gaga i Bruno Mars, których przebój "Die With A Smile" należał do jednych z najpopularniejszych piosenek tego lata.

Kto zostanie "Najlepszym polskim artystą"? Nominowanych jest pięciu

Kilku polskich artystów również zostało nominowanych do zdobycia prestiżowej statuetki. Na gali nie zabraknie wyjątkowej kategorii "Najlepszy Artysta Polski", w której o nagrodę powalczą Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, PRO8L3M, Kwiat Jabłoni i Kacperczyk. Wsparcie fanów jest w tym wypadku kluczowe - na artystów można zagłosować przez oficjalną stronę internetową. To dzięki głosom publiczności któryś z naszych rodzimych wykonawców otrzyma statuetkę.

MTV EMA 2024: kto wygra prestiżową statuetkę?

Pełna lista kategorii oraz nominacji dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej MTV EMA. Oto kilka najważniejszych zestawień:

Najlepszy wykonawca pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli XCX

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Najlepsza piosenka

Ariana Grande - "we can’t be friends (wait for your love)"

Benson Boone - "Beautiful Things"

Beyoncé - "TEXAS HOLD 'EM"

Billie Eilish - "BIRDS OF A FEATHER"

Chappell Roan - "Good Luck, Babe!"

Sabrina Carpenter - "Espresso"

Najlepszy artysta

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Najlepszy collab

Charli XCX & Billie Eilish - "Guess featuring Billie Eilish"

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - "Like That"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

LISA & Rosalía - "NEW WOMAN"

Peso Pluma & Anitta - "BELLAKEO"

Taylor Swift & Post Malone - "Fortnight"