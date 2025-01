Do sieci właśnie trafiła najnowsza propozycja od Blanki, która na polskim rynku muzycznym zasłynęła dzięki swojemu eurowizyjnemu przebojowi "Solo". Tym razem ponownie postawiła na kompozycję w języku angielskim. "Key To My Heart" to energiczna popowa piosenka z chwytliwym refrenem, w której nie brakuje miłosnego klimatu. Blanka wpasowała się wręcz idealnie w nadchodzące święto walentynkowe.

Blanka zaprosiła do współpracy muzyków z The Kolors. Goście specjalni z Włoch wystąpili w tanecznym teledysku

Już jakiś czas temu w mediach społecznościowych artystki zaczęły pojawiać się zapowiedzi nowego utworu. Blanka podsuwała swoim fanom tajemnicze wskazówki, zdradzając, że w teledysku do "Key To My Heart" wystąpią goście specjalni. Nie wyjawiła jednak zbyt szybko ich tożsamości. Teraz wiadomo, że na planie towarzyszyli jej włoscy muzycy z The Kolors, których polska publiczność pokochała za sprawą piosenki "Italo Disco".

Klip do "Key To My Heart" łączy w sobie dwie pasje Blanki - śpiew oraz taniec. Artystka zaprezentowała ujęcia prosto z sali treningowej, na której - wraz z grupą innych tancerzy - ćwiczy kroki baletowe i taniec współczesny. Jej popisom bacznie przygląda się bohater, zagrany przez wokalistę The Kolors.

Fani komentują nowy utwór Blanki. W komentarzach aż roi się od zachwytów

Pod klipem umieszczonym w serwisie YouTube pojawiło się sporo komentarzy, w których fani Blanki chwalą najnowszy utwór piosenkarki. "Piękna piosenka", "Klucz do mojego serca to Blanka", "Ta piosenka to klucz do mojej playlisty", "Cudowny teledysk", "Czekam na więcej takich duetów", "Bejba na topie", "Już znam na pamięć" - piszą internauci.