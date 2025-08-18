W miniony weekend Ed Sheeran po raz kolejny odwiedził Polskę, aby w ramach trasy "Mathematics Tour" zagrać swój ósmy i dziewiąty koncert w naszym kraju. Tym razem gwiazdor zawitał do Wrocławia, a występy odbyły się na Tarczyński Arenie. Tłumy fanów przybyły na stadion, aby usłyszeć jedne z największych popowych przebojów w dziejach, m.in. "Shape of You", "Bad Habits", "Thinking Out Loud" czy bijący ostatnio rekordy popularności energetyczny kawałek "Azizam".

Pomimo napiętego grafiku koncertowego i nadchodzącej premiery nowego albumu "Play" brytyjski gwiazdor znalazł chwilę, aby pozwiedzać stolicę Dolnego Śląska. Do sieci wciąż trafiają nowe filmiki, na których widać, jak Sheeran bawił się podczas ostatniej wizyty w naszym kraju. Okazuje się, że przed koncertem wybrał się na przejażdżkę rowerową w okolicach wrocławskiego Rynku, w której towarzyszył mu polski influencer! Wraz z Łatwogangiem przemierzał ulice miasta, a fani byli niezwykle zaskoczeni jego widokiem, co wyraźnie widać na bijącym rekordy popularności w sieci nagraniu.

Ed Sheeran niespodziewanie opublikował nagranie z Polski! Artysta wdrapał się na dach budynku i zaśpiewał

Teraz w mediach społecznościowych piosenkarza pojawił się kolejny filmik, który został nagrany we Wrocławiu. Artysta wdrapał się na dach jednego z budynków, aby na tle zapierającego dech w piersiach widoku wykonać swój najnowszy przebój "A Little More". Piosenka niedawno oddana została w ręce fanów i promuje najnowsze wydawnictwo Eda Sheerana, które ujrzy światło dzienne już 12 września. Co ciekawe, w teledysku do utworu ponownie wystąpił Rupert Grint, znany z serii filmów o Harrym Potterze (gdzie zagrał Rona Wesleya), a także innego klipu brytyjskiego wokalisty (do piosenki "Lego House").

Ed Sheeran zaśpiewał na dachu wrocławskiego budynku Instagram @teddysphotos materiał zewnętrzny

Fani Sheerana prędko zorientowali się, że nagranie zostało wykonane w Polsce. W tle widać bowiem Katedrę św. Jana Chrzciciela, która znajduje się w centrum Wrocławia. Co więcej, słuchaczom udało się wyśledzić prawdopodobną lokalizację, w której nagrano filmik. Patrząc na okolicę można wywnioskować, że gwiazdor przebywał na dachu ekskluzywnego hotelu The Bridge.

