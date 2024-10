Jak podaje "Forbes" , obecny majątek Taylor Swift wynosi 1,6 miliarda dolarów. Wyprzedza ona tym samym artystki takie jak Selena Gomez czy Rihanna , które w przeciwieństwie do Taylor, poza muzyką zarabiają także na swoich markach produkujących kosmetyki. Na liście przed Swift znajduje się tylko jedna osoba. Jest to słynny mąż Beyonce , Jay-z , którego majątek wynosi 2,5 miliarda dolarów i w dużej mierze opiera się na różnego rodzaju inwestycjach.

Piosenkarce udało się osiągnąć status miliarderki w kwietniu tego roku. Szacuje się, że Swift podczas trasy "The Eras Tour" zarobiła aż 600 milionów dolarów, na drugie tyle wycenia się jej katalog muzyczny, 125 milionów gwiazda zarobiła na inwestycjach w nieruchomości, a same tantiemy ze Spotify wyniosły ok. 100 milionów.