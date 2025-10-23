Magda Femme swoją karierę muzyczną zaczęła w zespole Ich Troje. Największym przebojem grupy w tamtym czasie był utwór "A wszystko to...(bo ciebie kocham)". Z formacją wokalistka współpracowała w latach 1995-2001, a w składzie zastąpiła ją Justyna Majkowska.

Piosenkarka była też pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego, z którym rozwiodła się po pięciu latach (byli ze sobą od 1996 do 2001).

Największym komercyjnym sukcesem byłej wokalistki Ich Troje pozostaje wydana w 2001 roku płyta "5000 myśli". To właśnie na niej znalazł się jej przebój "Kłamstwo". Magda Femme na swoim koncie ma łącznie pięć albumów studyjnych. Ostatni z nich - "Retro Love" - ukazał się w 2014 roku.

Magda Femme powraca z piosenką "Wata cukrowa"

W ostatnim czasie Magda Femme przypomniała się singlami "Jestem na tak", "Przymierzam cię", "Nic więcej" i "Wznieśmy toast" . Teraz prezentuje piosenkę "Wata cukrowa".

Autorami nowego nagrania są Magda Femme (muzyka, tekst), jej partner Michał Zawidzki (tekst) i Jeroen M. Nap (muzyka). W chórkach wokalistkę wsparła Nel Femme, 17-letnia córka Magdy.

"To słodko-gorzka opowieść o iluzjach i pozorach w relacjach - takich, które uzależniają jak cukier, mimo że dawno straciły smak" - czytamy w opisie.

"Czasem trzeba spróbować trochę tej waty, żeby zrozumieć, że to tylko powietrze" - dodaje Magda Femme.

