Legendarna wokalistka, która swoje pierwsze kroki na scenie stawiała 70 lat temu - Sława Przybylska - padła ofiarą kradzieży. Kilka dni temu wystąpiła w warszawskim klubie Kalinowe Serce, który chętnie odwiedzają największe gwiazdy polskiej estrady, takie jak Krystyna Prońko czy Grażyna Łobaszewska. Tuż po występie artystka zorientowała się, że zaginął jej Diamentowy Mikrofon - prestiżowa nagroda, którą otrzymała 10 lat temu na Festiwalu w Opolu.

Legendarna Sława Przybylska okradziona! Apel do uczestników koncertu

Autorka przeboju "Pamiętasz była jesień" poinformowała o kradzieży na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. Mikrofon był dla Sławy Przybylskiej niezwykle cenną pamiątką i symbolem wieloletniej pracy scenicznej. Artystka liczy na szybkie odzyskanie go.

"Pomóżmy Sławie odzyskać jej Diamentowy Mikrofon! Niedługo po koncercie Sławy Przybylskiej w Kalinowym Sercu w Warszawie zaginął Diamentowy Mikrofon, który artystka otrzymała podczas Festiwalu w Opolu w 2015 r. - w uznaniu za całokształt twórczości. Ten mikrofon to nie tylko nagroda - to symbol wielu lat pracy, wzruszeń i spotkań z publicznością. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakiekolwiek informacje na temat jego losu, prosimy o kontakt" - czytamy w apelu, który w sieci zamieścili przedstawiciele medialni 93-latki.

Ukradziono Diamentowy Mikrofon Sławy Przybylskiej! Gwieździe wręczono go 10 lat temu

Diamentowy Mikrofon to nagroda przyznawana od 1995 r. przez przedstawicieli Zarządu Polskiego Radia (pierwszy raz przyznana z okazji 70-lecia prestiżowej stacji). Wręcza się ją wybitnym pracownikom radia, a także zaprzyjaźnionym muzykom, którzy ściśle współpracują z rozgłośnią.

Legendarna piosenkarka otrzymała statuetkę za blisko 60-letnią więź z Polskim Radiem oraz piosenki, które do dziś nucą pokolenia i które sprawiły, że Sława Przybylska stała się autentycznym ambasadorem polskiej kultury. Mikrofon wręczono jej podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, na koncercie jubileuszowym z okazji 90-lecia Polskiego Radia.

