Folk-metalowe święto powraca do Polski! Już w połowie stycznia na aż cztery koncerty odwiedzą nas Korpiklaani, Finntroll, Heidevolk, Trollfest oraz The Dread Crew of Oddwood. Sprawdźcie szczegóły poniżej!

"Największa objazdowa folk-metalowa impreza powraca!" - zapowiadają organizatorzy Heidenfest. W ramach wydarzenia zobaczymy fińskich gigantów z Korpiklaani, którym towarzyszyć będą rodacy z Finntroll, holenderska ekipa Heidevolk, norweski Trollfest oraz Amerykanie z The Dread Crew of Oddwood!

Korpiklaani uważani są za prawdziwe ikony na scenie folk-metalowej. Formacja założona w 2003 roku w Lahti przez Jonne Järvelä mocno zakorzeniona jest w tradycyjnej muzyce fińskiej, choć nie brakuje jej metalowej energii. Obecnie wokaliście towarzyszą gitarzysta Kalle "Cane" Savijärvi, basista Jarkko Aaltonen, akordeonista Sami Perttula, perkusista Samuli Mikkonen oraz skrzypek Olli Vänskä. Ich ostatnie wydawnictwo "Rankarumpu" ukazało się w kwietniu 2024 roku.

Heidenfest powraca po przerwie!

Po kilkuletniej przerwie Heidenfest powraca na stary kontynent! Polska doczekała się aż czterech przystanków - 13 stycznia w gdańskim B90, 14 stycznia w warszawskiej Progresji, 15 stycznia w krakowskim Kwadracie i 16 stycznia we wrocławskim A2.

Bilety na wydarzenie dostępne są do kupienia na stronie organizatorów imprezy - Winiary Bookings w cenie 215,99 zł.

