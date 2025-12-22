Istnieją utwory, które już od pierwszego dźwięku kojarzą się ze świątecznym schyłkiem roku. Jeśli okres bożonarodzeniowy, to dla wielu kulig i sanie, więc utwór "Z kopyta kulig rwie" od lat idealnie wpasowuje się w grudniowy nastrój. Co ciekawe, za sławą utworu stoi film "Kulig", który był propozycją sylwestrową dla widzów w czasie PRL-u. W produkcji wystąpiła masa gwiazd - między innymi Maryla Rodowicz.

Sukces utworu "Z kopyta kulig rwie" narodził się w filmie. W 28-minutowej produkcji wystąpiła plejada gwiazd

"Kulig" to polska krótkometrażowa produkcja w reżyserii Stanisława Kokesza. Jak wiemy, film powstał na zamówienie Telewizji Polskiej i miał za zadanie przynieść Polakom świąteczną aurę. Z uwagi na fakt, iż trwał prawie 30 minut, nie był uznawany za teledysk ani krótką produkcję muzyczną, zaś za pełnoprawny materiał wizualny.

Produkcja wyemitowana została 31 grudnia 1968 roku. Scenariusz do trwającego 28 minut minut filmu napisał Henryk Lankiewicz, zaś zdjęcia kręcono na początku wyjątkowo burzliwego 1968 roku w Zakopanem, między innymi w słynnej Witkiewiczówce, czyli zbudowanej na początku XX wieku willi przez Jana Witkiewicza, w której przed wojną pomieszkiwał również Witkacy.

"Kulig" był przede wszystkim filmem muzycznym, a najważniejsze w nim były wielkie nazwiska, które od lat zachwycały Polaków na największych scenach. Do udziału w projekcie zaproszono popularnych wykonawców bigbitu. W produkcji wystąpili między innymi: Skaldowie, Ada Rusowicz, Wojciech Korda, Maryla Rodowicz, Alibabki oraz Niebiesko-czarni.

Oprócz warstwy muzycznej, film cechował się toczeniem linearnej fabuły. Widzowie mogli śledzić między utworami losy bohatera (aktor Bogusław Kobiela) i razem z nim przeżywać zimowe perypetie. Co ciekawe, udział w produkcji Maryli Rodowicz był dla niej szczególnie istotny - młoda gwiazda była ówcześnie na początku swojej wieloletniej kariery, zaś udział w "Kuligu" był filmowym debiutem i drugim po występie na Przeglądzie Piosenki Studenckiej momentem, kiedy przedstawiła się szerokie, telewizyjnej publice. W filmie zaśpiewano takie piosenki jak: "Za daleko mieszkasz miły", "Jeszcze zima", "Śnieg na trzy pasy", "Trzy, może nawet cztery dni...", "Śnieżek sypnął", "Ja i ty i noc", "Raz ją spotkałem", "Na wirsycku" czy wspomnianą "Z kopyta kulig rwie".

Niewielu wie, iż to właśnie film "Kulig" stoi za sukcesem utworu Skaldów "Z kopyta kulig rwie". W filmie piosenkę grupy o kuligu słyszymy aż dwukrotnie - na początku i na końcu produkcji, gdy przedstawiani są wszyscy główni aktorzy widowiska. Muzykę do piosenki skomponował Andrzej Zieliński, zaś tekst napisał Andrzej Bianusz. W utworze w chórkach usłyszeć można również Alibabki. Już kilka miesięcy po wypromowaniu numeru w filmie, trafił on na kultową dzisiaj płytę Skaldów "Cała jesteś w skowronkach".

Przypomnijmy, iż Jacek Zieliński zmarł 6 maja 2024 r. w wieku 77 lat. W branży muzycznej spełniał się jako wokalista, trębacz, skrzypek, a także aranżer. Znany był jednak przede wszystkim jako współtwórca legendarnej grupy Skaldowie. Ich przeboje, takie jak "Z kopyta kulig rwie", "Prześliczna wiolonczelistka", czy "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" uwielbiane i śpiewane są przez wielu Polaków po dziś dzień.