Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka. "Będę mu wdzięczna na zawsze"

Pamiętana z przeboju "Papaya" wokalistka Urszula Dudziak w mediach społecznościowych pożegnała swojego pierwszego męża, słynnego jazzmana Michała Urbaniaka. Para doczekała się dwóch córek: Kasi i Miki. Ta druga poszła w muzyczne ślady swoich rodziców, zostając wokalistką.

Dwie osoby siedzące na kanapie, uśmiechnięta kobieta w ciemnym ubraniu obok mężczyzny w czarnym t-shircie i apaszce, na pierwszym planie plastikowa butelka z wodą.
Urszula Dudziak i Michał Urbaniak w 2005 r.Konrad Korgul / Studio69 / ForumAgencja FORUM

Informację o śmierci Michała Urbaniaka w sobotę późnym wieczorem przekazała jego czwarta żona, Dorota Urbaniak (z domu Palmowska).

Jazzman był czterokrotnie żonaty. Od grudnia 1967 przez blisko 20 lat był mężem występującej z nim wokalistki jazzowej Urszuli Dudziak, z którą ma córki: Katarzynę i Mikę. W 1984 r. nawiązał trwający półtora roku romans z aktorką Lilianą Głąbczyńską, którą ostatecznie poślubił i z którą rozwiódł się po siedmiu latach małżeństwa. Jego trzecią żoną została lekarka Barbara Trela, z którą również się rozwiódł. Od 2013 r. był żonaty z Dorotą Urbaniak.

Urszula Dudziak żegna Michała Urbaniaka

Teraz Urszula Dudziak w mediach społecznościowych zdecydowała się pożegnać swojego pierwszego męża.

"Odszedł Michał mój były mąż, mój wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty. Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała a RAZEM było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat.

Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" - napisała Urszula Dudziak.

Wspomniana Mika Urbaniak poszła muzyczną drogą swoich rodziców - jako wokalistka wydała cztery płyty, a debiut "Closer" (2009) przyniósł jej Fryderyka.

Kim był Michał Urbaniak?

Michał Urbaniak był saksofonistą, skrzypkiem jazzowym, kompozytorem i aranżerem. Na świat przyszedł 22 stycznia 1943 w Warszawie, ale dorastał w Łodzi, z którą był związany przez wiele lat (otrzymał honorowe obywatelstwo tego miasta). Występował m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa. Tego ostatniego wsparł na legendarnej płycie "Tutu" z 1985 r.

Słynnego trębacza po raz pierwszy zobaczył 20 lat wcześniej w San Francisco. "O tym, że zagram kiedyś na skrzypcach z Davisem, nawet mi się nie śniło" - przyznawał w autobiografii "Ja, Urbanator". W ciągu swojej kariery Urbaniak występował z czołówką światowego jazzu, m.in. z Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report. Od września 1973 r. mieszkał w Nowym Jorku.

W ramach projektu "Urbanator Days" prowadził działalność pedagogiczną, od 2005 r. organizując bezpłatne warsztaty i koncerty. Łączył jazz z hip hopem w zespołach Urbanator i Projekt UrbSymphony.

Na koncie miał filmową statuetkę Orła dla odkrycia roku i główną nagrodę dla najlepszego aktora na Festiwalu Filmowym w Tallinnie za rolę Włodzimierza w filmie "Mój rower" (2012).

Stworzył muzykę do wielu filmów, m.in. "Pożegnanie jesieni" (1990), "Manhattan" (1991) i "Wielkie rzeczy" (2001). Na filmowym festiwalu w Gdyni zdobywał nagrody za najlepszą muzykę do filmów "Dług" (1999) i "Eden" (2002).

W 2016 r. otrzymał Złotego Fryderyka za całokształt dorobku, a w 2024 r. - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

