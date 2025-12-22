Jak informowaliśmy wcześniej, Vltimas, międzynarodowa formacja tworzona przez legendy metalowej sceny, powróci do Polski już pod koniec stycznia przyszłego roku. Metalowa supergrupa, jedna z gwiazd Mystic Festivalu w 2024 r. w Gdańsku i pięć lat wcześniej, gdy impreza odbywała się w Krakowie, zapowiedziała kolejną wizytę w naszym kraju. Tym razem Vltimas zagrają 29 stycznia 2026 roku w sali koncertowej Kosmos w Szczecinie, 30 stycznia w klubie Podwórko.Art. w Gdańsku oraz 1 lutego na deskach krakowskiego Zaścianka.

Organizatorzy krajowych koncertów Vltimas ujawnili właśnie nazwy dwóch polskich zespołów, które poprzedzą występy formacji pod wodzą Davida Vincenta i Blasphemera.

Vltimas przed wizytą w Polsce. Kogo zobaczymy u boku metalowej supergrupy?

Jednym z dwóch supportów, które pojawią się na imprezach w Szczecinie, Gdańsku i Krakowie będzie Corruption - flagowy reprezentant stoner metalu w kraju nad Wisłą, który wraz z powracającym po ponad dekadzie do składu wokalistą Rafałem "Rufusem" Trelą, wydał na początku października pierwszy od ośmiu lat album "Tequila Songs & Desert Winds".

"Zespół Corruption to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych formacji stonermetalowych w Polsce. Istniejący od początku lat 90., ma na koncie dziewięć pełnowymiarowych albumów studyjnych, koncertowe DVD, single, a także tysiące przejechanych kilometrów i setki zagranych koncertów w kraju i za granicą" - przypominają organizatorzy o blisko 35-letniej karierze zasłużonej grupy pod wodzą basisty Piotra "Anioła" Wącisza.

Drugim supportem na polskich koncertach Vltimas będzie coraz popularniejsza, wrocławska formacja Synapsa, której styl grania oscyluje wokół deathcore'u i metalcore'u z pierwiastkami djentu. Obecnie grupa z Dolnego Śląska jest w trakcie koncertowej promocji opublikowanego w połowie 2024 roku albumu "Hate Awareness".

Bilety na krajowe koncerty Vltimas - organizowane przez szczecińską Gryf Events - dostępne są w cenach 70 zł (I pula), 80 zł (II pula) i 100 zł (w dniu imprezy).

Vltimas - wspólne dzieło legend ekstremalnego metalu z udziałem Polaka

"Vltimas to międzynarodowa grupa ekstremalna łącząca elementy death metalu i black metalu, którą tworzą muzycy-legendy sceny metalowej. Zespół powstał w 2015 roku, gdy doświadczeni artyści postanowili połączyć siły i stworzyć brutalny, intensywny i unikalny styl z mocnymi riffami, techniczną perkusją i charakterystycznym growlem. Brzmienie Vltimas to mieszanka klasycznego death metalu - ciężkich riffów, potężnego growlu i mrocznej atmosfery - z wpływami black metalu. Ich debiutancki album 'Something Wicked Marches In' (2019 r.) został bardzo dobrze przyjęty i wyróżnia się brutalną precyzją i intensywnością typową dla projektów wszystkich członków zespołu" - przypominają organizatorzy trzech polskich koncertów Vltimas.

"Epic", wydany w połowie marca 2024 roku, drugi album zespołu współtworzonego przez amerykańskiego wokalistę Davida Vincenta (byłego frontmana legendarnego Morbid Angel oraz basisty Terrorizer), norweskiego gitarzystę Runego "Blasphemera" Eriksena (niegdysiejszego członka kultowej formacji Mayhem) oraz niderlandzkiego basistę Ype TVS, wyprodukował (w tym miks i mastering) - podobnie jak debiut Vltimas "Something Wicked Marches In" z 2019 r. - Jaime Gomez Arellano we współpracy z włoskim inżynierem dźwięku Jonathanem Mazzeo.

Vltimas, czyli wspólne przedsięwzięcie legend ekstremalnego metalu

Płytę "Epic" promował m.in. nakręcony w Polsce teledysk do utworu "Mephisto Manifesto" (zrealizowany przez dom produkcyjny 9LITER FILMY w reżyserii Błażeja Jankowiaka).

Wideoklip "Mephisto Manifesto" Vltimas możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że na obu longplayach podopiecznych francuskiej wytwórni Season Of Mist możemy usłyszeć jeszcze jedną z czołowych postaci metalowej sceny, czyli urodzonego we Francji perkusistę Flo Mouniera, członka Cryptopsy - tytanów brutalnego / technicznego death metalu z Kanady. Muzyk rozstał się z Vltimas w 2024 roku. Jego miejsce w koncertowym składzie supergrupy zajął doskonale znany nie tylko polskim fanom Paweł Jaroszewicz, bębniarz warszawskiej Antigamy, Blindead 23 czy białostockiego Patriarkh / Патриархь, a także były muzyk m.in. Vadera, Lost Soul i Hate. Od 2019 roku na żywo Vltimas wspiera także portugalski gitarzysta João Duarte.

