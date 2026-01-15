Paul McCartney bez tajemnic. "Co dalej po rozpadzie największego zespołu na świecie?"

"Co dalej po rozpadzie największego zespołu na świecie?" - takie pytanie postawili sobie twórcy nowego dokumentu "Man on the Run", który będzie zawierał m.in. rzadkie nagrania i niepublikowane materiały filmowe Paula McCartneya.

Nagrodzony Oscarem za dokument "O krok od sławy" Morgan Neville przedstawi życie i karierę Paula McCartneya po rozpadzie The Beatles, gdy muzyk założył grupę Wings ze swoją żoną Lindą McCartney.

"Chodziło o próbę zrobienia czegoś innego" - mówi Paul McCartney w zwiastunie produkcji Prime Video. "Kiedy zakładaliśmy Wings, chodziło nam o wolność" - dodaje.

Paul McCartney i "Man on the Run": Intymna podróż

"Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do niepublikowanych dotąd materiałów filmowych i rzadkich materiałów archiwalnych, dokument ukazuje przemianę Paula po rozpadzie Beatlesów z wyjątkowo wrażliwej perspektywy" - czytamy w opisie dokumentu.

Premiera "Man on the Run" odbędzie się w wybranych kinach, a następnie będzie dostępny w serwisie Prime Video od 25 lutego w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Producentami wykonawczymi filmu są Caitrin Rogers i Paul McCartney.

Film zawiera nowe wywiady z Paulem McCartneyem, a także archiwalne materiały z udziałem pozostałych muzyków The Beatles: Johna Lennona, George'a Harrisona i Ringo Starra, a także Lindy McCartney i innych artystów.

Pochodząca z Nowego Jorku Linda (z domu Eastman) poznała Paula w 1967 r. w Londynie. Fotografka była już po rozwodzie ze swoim pierwszym mężem, Josephem Melvillem See Jr., z którym mają córkę Heather (ur. 1962). Paul adoptował ją krótko po ślubie z Lindą w 1969 r.

W 1995 r. u Lindy McCartney wykryto raka piersi, który potem dał przerzuty do wątroby. Żona Paula zmarła w kwietniu 1998 r. w wieku 56 lat.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2025 r. pojawiła się książka "Wings: The Story of a Band on the Run" oraz box zatytułowany po prostu "Wings" z najważniejszymi nagraniami tego zespołu.

Grupa działała w latach 1971-1982. Wszystkie studyjne płyty oraz koncertowy album "Wings over America" (1976) w USA znalazły się w czołowej dziesiątce listy przebojów. Niemal taki sam sukces Wings odnieśli w Wielkiej Brytanii, bo tylko pierwszy album "Wild Life" nie wszedł do Top 10. Do największych przebojów formacji należą m.in. "Band on the Run", "My Love", "Jet", "Live and Let Die", "Hi, Hi, Hi", "Mull of Kintyre" i "Let Me Roll It".

