Zwycięstwo Olly'ego w San Remo wzbudziło ogromną złość wśród publiczności, ponieważ automatycznie został on reprezentantem Włoch w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji , który odbędzie się w maju w Bazylei. Prędko okazało się jednak, że artysta ma wątpliwości, czy chce skorzystać z przepustki do międzynarodowej rywalizacji. Tuż po wygranej zapowiedział, że w ciągu tygodnia podejmie ostateczną decyzję.

W sobotę 22 lutego Olly podzielił się w mediach społecznościowych informacją na temat swojego udziału w Eurowizji. Raper postanowił zrezygnować z prestiżowego konkursu. Swoją decyzję wytłumaczył potrzebą skoncentrowania się na trasie koncertowej. Podkreślił jednocześnie, że robi to, co czuje i co podpowiada mu serce. Nie ukrywa, że świadomie rezygnuje z ogromnej szansy, która może nigdy się nie powtórzyć.