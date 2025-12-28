Nie żyje Brigitte Bardot. Ikona lat 60. długo chorowała

Francuska aktorka i piosenkarka Brigitte Bardot była uznawana za prawdziwą ikonę. Na świat przyszła w 1934 roku w Paryżu. Dorastała w bardzo zamożnej i konserwatywnej chrześcijańskiej rodzinie, a jej rodzice, jak wielokrotnie wspominała nie traktowali jej najlepiej, co z czasem wpłynęło na jej buntowniczy charakter. Jako nastolatka pobierała lekcje baletu oraz zaczęła pracować jako modelka. W wieku zaledwie 15 lat oglądać ją można było na okładce magazynu "Elle".

Kariera Brigitte Bardot

Sesja zdjęciowa do wspomnianego magazynu zaowocowała propozycją zdjęć próbnych do filmu "Le Jardin des Modes". Oczarowany urodą młodej dziewczyny, Roger Vadim namówił reżysera Marca Allégreta, by dał jej szansę. Bardot nie zrobiła jednak na nim wrażenia, nie dostając roli w produkcji. Niedługo później pomiędzy Rogerem i Brigitte wywiązała się relacja romantyczna. Para po licznych perturbacjach wzięła ślub w 1952 roku. Zaledwie cztery lata później doszło do rozwodu. Na planie filmu "I Bóg stworzył kobietę" w reżyserii Vadima, Bardot poznała Jeana-Louisa Trintignanta, z którym miała krótki romans, będący gwoździem do trumny poprzedniej relacji.

Aktorstwo nie było jedynym zajęciem gwiazdy. Bardot udzielała się również wokalnie, nagrywając wiele piosenek popularnych w latach 60. i 70. Sięgała po jazz, pop czy muzykę orkiestrową, tworząc m.in. z Bobem Zagurym i Sachą Distelem.

Ogromną popularnością cieszył się jej album "Bonnie and Clyde" z 1968 roku stworzony we współpracy z Sergem Gainsbourgiem. Między piosenkarzem i aktorką wywiązał się w pewnym momencie romans. Artysta napisał również dla Bardot pierwotną wersję hitu "Je t'aime... moi non plus". Gwiazda z obawy o skandal i upublicznienie ich relacji, odmówiła współpracy i zakończyła romans z gwiazdorem.

Niedługo później Gainsbourg w duecie z brytyjską modelką Jane Birkin nagrał nową wersję piosenki, która stała się ogromnym przebojem na całą Europę. Kompozycja z udziałem Bardot ujrzała światło dzienne dopiero w 1986 roku - 17 lat po premierze utworu z Birkin.

Brigitte Bardot kontynuowała karierę muzyczną do połowy lat 80. - około dekadę dłużej niż działalność aktorską - wydając sporadycznie single. Choć jej muzyczne poczynania przyćmione były nieco sukcesami w świecie filmu, dyskografia artystki, składająca się z pięciu albumów studyjnych, zyskała kultowy status i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów francuskiej muzyki.

Zrezygnowała z kariery na rzecz pomocy zwierzętom

Brigitte Bardot po intensywnej karierze, w 1974 roku porzuciła show-biznes. Mając na koncie 47 filmów, musicale i ponad 60 piosenek, zdecydowała się poświęcić działalności na rzecz zwierząt.

W 1986 roku została wegetarianką i założyła fundację The Brigitte Bardot Foundation for the Welfare and Protection of Animals, zbierając niespełna pół miliona dolarów poprzez sprzedaż biżuterii i prywatnych dóbr na aukcji. Na przestrzeni lat podejmowała się wielu działań mających na celu walkę o prawa zwierząt, ograniczenie i zakaz sprzedaży koniny czy zaprzestanie polowania na delfiny.

Śmierć Brigitte Bardot

O śmierci Brigitte Bardot poinformowała fundacja jej imienia w medialnym oświadczeniu: "Z wielkim smutkiem donosimy o śmierci naszej założycielki i przewodniczącej, pani Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która zdecydowała się porzucić swą karierę, by poświęcić życie i energię dobrobytowi zwierząt".

Na ten moment nie podano oficjalnej przyczyny śmierci, choć wiadomo było, że długo chorowała, a w październiku tego roku trafiła do szpitala. Artystka miała 91 lat.

