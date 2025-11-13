Życie i kariera Viki Gabor ostatnimi czasy obfitują w przełomowe momenty. Artystka skończyła niedawno 18 lat, a wchodząc w dorosłość postawiła na masę zmian. Całkowicie przeorganizowała dotychczasowy team, z którym tworzyła muzykę. Owocem nowych współprac będzie krążek "Spektrum uczuć", który oddany zostanie w ręce fanów już 14 listopada.

"Szykuje się duża przepaść muzyczna pomiędzy płytą 'Terminal 3' a tą nową" - zapowiadała piosenkarka w rozmowie z Interią. Młodej gwieździe przy tworzeniu nadchodzącej płyty pomagał w szczególności znany raper, Malik Montana - autor przebojów takich jak "Dior" czy "Robię Yeah".

"Przy tej płycie zmieniłam trochę team. Od czasu do czasu fajnie jest popracować trochę z innymi ludźmi. Nie zamykam się na jeden team. Z KaCeZetem i Maggie [Margaret] bardzo fajnie mi się pracowało i myślę, że kiedyś jeszcze coś porobimy razem, na pewno! (...) Teraz nie wiadomo, co się może wpisać w trendy. Wszystko się zmienia, a więc fajnie jest eksperymentować" - zdradziła jakiś czas temu Interii Muzyce Viki.

Margaret i jej mąż KaCeZet długo współpracowali z Viki Gabor. Teraz 18-latka zmieniła team i zaprosiła rapera tylko do jednego duetu!

Mimo tego, że nad autorskimi piosenkami Viki Gabor pracował tym razem inny team, artystka postanowiła zaprosić KaCeZeta do jednego z duetów. Okazuje się, że między nią a żoną rapera - Margaret - również nie ma niesnasek. Trenerka "The Voice of Poland" w ostatnim wywiadzie dla Eski skomentowała współpracę swojego ukochanego z młodą artystką, a także podzieliła się przemyśleniami na temat obecnego wizerunku i twórczości Viki.

Margaret przyznała, że nie była zaangażowana w produkcję żadnego z numerów na nowym krążku Viki Gabor, lecz cieszy się z dalszej współpracy męża z 18-latką. Trenerka Voice'a dodała także, że podoba jej się, jak młodsza koleżanka prowadzi obecnie swoją karierę.

"Władza należy do Viki w projekcie Viki Gabor i ja się bardzo cieszę, że ona tę decyzyjność odzyskała. W kontrze do całego internetu widzę, nawet jej to napisałam, że wraca do siebie. Ten vibe, że sobie na TikToku tańczy z koleżankami. Widzę, że ona się cieszy, że się uśmiecha, że się bawi. Fajnie, że to zaproszenie dla Piotrka wylądowało, to fajny numer" - powiedziała po nagraniu sobotniego odcinka "The Voice of Poland".

Margaret wspiera Viki Gabor. Zaapelowała do młodszej koleżanki po fachu

Wokalistka wyznała także, że widzi lawinę krytycznych komentarzy, które zalewają Viki od dawna. Zaapelowała do 18-latki, aby nie zwracała uwagi na niemiłe opinie i dalej starała się piąć po szczeblach kariery. "Znam te mechanizmy, wiem, jak one działają, dlatego nie dolewam oliwy do ognia. Pozdrawiam Viki, cieszę się, że jesteś przy sobie, robisz muzykę taką, jaką chcesz i że po prostu szukasz siebie. Nie przejmuj się niczym, tylko idź po swoje!" - podsumowała Margaret w rozmowie z Eską.

Uczestnik "The Voice of Poland" zszokował wszystkich! Trenerzy nie wiedzieli, co zrobić TVP