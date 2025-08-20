Gwiazdor Nick Jonas znany m.in. z twórczości w Jonas Brothers czy z filmów takich jak "Camp Rock" i "Jumanji: Przygoda w dżungli" w niedawnym wywiadzie dla "Are You Okay?" wspomniał o swoim specyficznym nawyku. Muzyk zapytany został o swoją tzw. "beżową flagę" - wyrażenie to używane jest do opisywania nieco dziwnych, lecz nieszkodliwych zachowań drugiej połówki.

Czego Nick Jonas nigdy nie zrobiłby w łóżku?

Wokalista przyznał się, że pewne rzeczy w jego łóżku nie przejdą. Odpowiedź zaskoczyła nie tylko dziennikarza prowadzącego wywiad, ale także internautów, którzy tłumnie komentowali wyznanie Nicka.

"Myślę, że łóżka są tylko do spania. Nie siadam na łóżku, nie jem na łóżku, nie czytam książki w łóżku ani nie oglądam telewizji. Nie mogę tego robić" - przyznał gwiazdor.

Zapytany o to, czy w ogóle ma telewizor w sypialni, odpowiedział, że tak, ale nie kładzie się w łóżku by oglądać coś na nim z żoną: "Gdy moja żona go ogląda, ja obok niej kładę krzesło i oglądam w ten sposób".

Internauci ochoczo komentowali wyznanie Jonasa: "Nick powiedział, że nie lubi siedzieć w łóżku, więc kiedy Priyanka ogląda telewizję w łóżku, przynosi prawdziwe krzesło, żeby usiąść obok niej w łóżku... To mnie odrzuciło. Co to ma być", "Jeśli Priyanka chce się przytulić, czy on mówi: 'przepraszam, nie zamierzam stąd wstać'?", "Był w porządku DO komentarza o łóżku. Nie ma szans".

Niektórzy zastanawiali się też, jak wygląda to za zamkniętymi drzwiami. Pytali, czy partnerka Nicka toleruje jego zachowanie, czy również uważa je za dziwne.

Nick Jonas i Prianka Chopra poznali się w 2016 roku przez internet. Do ich spotkania doszło dopiero w 2017 roku. Niewiele ponad rok później doszło do ślubu z wyjątkową dwuczęściową ceremonią w Inidach - jedną chrześcijańską i jedną hinduską, w celu uhonorowania ich kultur.

W dodatku para zdecydowała się zorganizować wiele wydarzeń prowadzących do ślubu - zgodnie z indyjskimi tradycjami.

W sieci głośno mówiono o całym przedsięwzięciu, szczególnie z uwagi na fakt, że Chopra jest od Nicka Jonasa starsza o 10 lat. Sugerowano nawet, że ich relacja to jedynie zagrywka mająca na celu zwiększyć ich popularność. Mimo początkowych negatywnych komentarzy, parze udało się uniknąć jakichkolwiek skandali, a w 2022 roku powitali swoją pierwszą córkę, Malti Marie.

