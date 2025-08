Lady Gaga otrzymała najwięcej nominacji w prestiżowej gali. Ma mocną konkurencję

Lady Gaga ponownie znajduje się w centrum uwagi. Artystka zdobyła aż 12 nominacji, w tym za duet z Bruno Marsem "Die With a Smile" oraz utwór "Abracadabra" z albumu "Mayhem", który został dostrzeżony we wszystkich kategoriach technicznych. To trzeci raz w karierze Gagi, kiedy prowadzi w liczbie nominacji - wcześniej miało to miejsce w 2010 (13 nominacji) i 2020 roku (9).

Tuż za nią plasują się Bruno Mars (11 nominacji) i Kendrick Lamar (10). Po osiem nominacji otrzymali Sabrina Carpenter i Rosé, a po siedem - Ariana Grande oraz The Weeknd. Wśród wyróżnionych znaleźli się również Billie Eilish (6 nominacji), Charli XCX (5) oraz sześciu artystów z czterema nominacjami: Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae i Miley Cyrus.

Nowości i powracające legendy

Nowością w tegorocznym rozdaniu nagród są kategorie: najlepszy artysta popowy oraz najlepszy artysta country - najpewniej związane z debiutem gali w CBS i potrzebą objęcia szerszego spektrum gatunkowego. Co ciekawe, nominacje do tych kategorii nie pokrywają się z kandydatami do artysty roku.

Choć ani Beyoncé, ani Taylor Swift nie wydały w ostatnim czasie nowych teledysków, obie znalazły się w prestiżowej kategorii "Artysta roku". W sumie ogłoszono 33 debiutantów - w tym Rosé, Jennie, Jisoo i Jimina, którzy po raz pierwszy startują solo, poza swoimi zespołami.

Głosowanie fanów w 19 kategoriach gender-neutralnych trwa na stronie vote.mtv.com do 5 września. Wyjątkiem jest kategoria "Najlepszy debiut", w której głosy będzie można oddawać także w trakcie trwania transmisji.

Pełna lista nominowanych do MTV VMA 2025

TELEDYSK ROKU

Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT."

Sabrina Carpenter - "Manchild"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

ARTYSTA ROKU

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

UTWÓR ROKU

Alex Warren - "Ordinary"

Billie Eilish - "Birds of a Feather"

Doechii - "Anxiety"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Gracie Abrams - "I Love You, I'm Sorry"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With A Smile"

Lorde - "What Was That"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT."

Tate McRae - "Sports Car"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

DEBIUT ROKU

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

NAJLEPSZY ARTYSTA POPOWY

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

MTV PUSH - WYSTĘP ROKU

Sierpień 2024 - Shaboozey - "A Bar Song (Tipsy)"

Wrzesień 2024 - Ayra Starr - "Last Heartbreak Song"

Październik 2024 - Mark Ambor - "Belong Together"

Listopad 2024 - Lay Bankz - "Graveyard"

Grudzień 2024 - Dasha - "Bye Bye Bye"

Styczeń 2025 - Katseye - "Touch"

Luty 2025 - Jordan Adetunji - "Kehlani"

Marzec 2025 - Leon Thomas - "Yes It Is"

Kwiecień 2025 - Livingston - "Shadow"

Maj 2025 - Damiano David - "Next Summer"

Czerwiec 2025 - Gigi Perez - "Sailor Song"

Lipiec 2025 - Role Model - "Sally, When The Wine Runs Out"

NAJLEPSZA KOLABORACJA

Bailey Zimmerman & Luke Combs - "Backup Plan"

Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

Post Malone ft. Blake Shelton - "Pour Me a Drink"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT."

Selena Gomez & Benny Blanco - "Sunset Blvd"

NAJLEPSZY POP

Alex Warren - "Ordinary"

Ariana Grande - "Brighter Days Ahead"

Ed Sheeran - "Sapphire"

Lady Gaga & Bruno Mars - "Die With a Smile"

ROSÉ & Bruno Mars - "APT."

Sabrina Carpenter - "Manchild"

NAJLEPSZY HIP-HOP

Doechii - "Anxiety"

Drake - "Nokia"

Eminem ft. Jelly Roll - "Somebody Save Me"

GloRilla ft. Sexyy Red - "Whatchu Kno About Me"

Kendrick Lamar - "Not Like Us"

LL Cool J ft. Eminem - "Murdergram Deux"

Travis Scott - "4X4"

NAJLEPSZY R&B

Chris Brown - "Residuals"

Leon Thomas & Freddie Gibbs - "Mutt (Remix)"

Mariah Carey - "Type Dangerous"

Partynextdoor - "No Chill"

Summer Walker - "Heart of a Woman"

SZA - "Drive"

The Weeknd, Playboi Carti - "Timeless"

NAJLEPSZA ALTERNATYWA

Gigi Perez - "Sailor Song"

Imagine Dragons - "Wake Up"

Lola Young - "Messy"

MGK & Jelly Roll - "Lonely Road"

Sombr - "Back to Friends"

The Marías - "Back to Me"

NAJLEPSZY ROCK

Coldplay - "All My Love"

Evanescence - "Afterlife"

Green Day - "One Eyed Bastard"

Lenny Kravitz - "Honey"

Linkin Park - "The Emptiness Machine"

Twenty One Pilots - "The Contract"

NAJLEPSZY LATYNOSKI

Bad Bunny - "BAILE INoLVIDABLE"

J Balvin - "Rio"

Karol G - "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Peso Pluma - "La Patrulla"

Rauw Alejandro & Romeo Santos - "Khé?"

Shakira - "Soltera"

NAJLEPSZY K-POP

Aespa - "Whiplash"

Jennie - "Like Jennie"

Jimin - "Who"

Jisoo - "Earthquake"

Lisa ft. Doja Cat & Raye - "Born Again"

Stray Kids - "Chk Chk Boom"

ROSÉ - "Toxic Till the End"

NAJLEPSZY AFROBEATS

Asake & Travis Scott - "Active"

Burna Boy ft. Travis Scott - "TaTaTa"

MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea - "Shake It To The Max (Fly) (Remix)"

Rema - "Baby (Is It a Crime)"

Tems ft. Asake - "Get It Right"

Tyla - "Push 2 Start"

Wizkid ft. Brent Faiyaz - "Piece of My Heart"

NAJLEPSZE COUNTRY

Chris Stapleton - "Think I'm In Love With You"

Cody Johnson & Carrie Underwood - "I'm Gonna Love You"

Jelly Roll - "Liar"

Lainey Wilson - "4x4xU"

Megan Moroney - "Am I Okay?"

Morgan Wallen - "Smile"

NAJLEPSZY ALBUM

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I'm The Problem

Sabrina Carpenter - Short n' Sweet

The Weeknd - Hurry Up Tomorrow

Dlaczego to Najpiękniejszy Festiwal Świata? "Zbijajcie piątki, bądźcie szczęśliwi" INTERIA MUZYKA INTERIA.PL