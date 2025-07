Jessie J w czerwcu tego roku przekazała fanom smutną informację - 37-letnia piosenkarka zmaga się z nowotworem piersi we wczesnym stadium. Jednocześnie zapewniła, że będzie walczyć o powrót do zdrowia.

"Jestem wdzięczna za was, za mojego partnera i rodziców. Mam mnóstwo szczęścia i tak wiele powodów do życia. Mam jeszcze tyle do zrobienia" - mówiła ze łzami w oczach, podczas swojego ostatniego koncertu na festiwalu Capital's Summertime Ball w Londynie.