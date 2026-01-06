Alfie Castley to 21-latek z małej miejscowości Mawsley w Wielkiej Brytanii. Szersza publiczność poznała go w 2021 roku, kiedy opublikował utwór "Teenage Mona Lisa".

Teledysk do piosenki w serwisie YouTube obejrzano ponad dwa miliony razy. "Ta piosenka zasługuje na większe uznanie", "To jest karygodnie niedoceniane, mam nadzieję, że młodsze pokolenie doceni to arcydzieło", "Cześć, jeśli czytasz to w 2030 roku, gratulacje, znalazłeś to arcydzieło, dzięki któremu możesz wyznać swoje uczucia", "Naprawdę uwielbiam tę piosenkę! Brzmi, jakby opisywał najpiękniejszą dziewczynę w historii. Dobra robota!" - pisali zachwyceni internauci.

"Kiedy pojawiają się takie możliwości, trzeba z nich skorzystać i uważam, że tak właśnie zrobiłem" - mówił później Castley w wywiadzie dla BBC o podpisaniu kontaktu z Relentless Records.

W 2024 roku występował jako support przed Take That na koncertach w Niemczech, Danii i na Węgrzech. Jak sam mówił, "możliwość wsparcia Take That pojawiła się dzięki kontaktom jego zespołu menedżerskiego" oraz że "znalazł się we właściwym miejscu we właściwym czasie". "To po prostu niesamowite, absolutnie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Nie mogę uwierzyć, że to się wydarzyło" - dodał. W 2025 roku wydał kolejny, równie dobrze przyjęty singel "Cold".

Kim jest Alfie Castley? "Niesamowite"

W mediach społecznościowych pojawiły się glosy internautów, którzy nie wierzą, że Castley śpiewa swoim prawdziwym głosem, bez używania efektów. W odpowiedzi wokalista nagrał wideo, na którym pokazuje, jak naprawdę brzmi.

"Przysięgam, że to ja" - napisał pod nagraniem, a jego odbiorcy od razu ruszyli do komentowania. "Oglądam to o czwartej rano, żeby ukoić moje uszy przed snem", "Niesamowite", "Wierzę ci, jesteś taki zdolny", "Jakim cudem ten facet nie jest jeszcze sławny?", "Ludzie chcieliby brzmieć jak ty. Nic nie potrzeba, tylko głos i rytm" - ekscytowali się internauci.

Nagranie jest jednocześnie zapowiedzią kolejnego nowego utworu.

Rozwiń