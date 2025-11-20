Przypomnijmy, iż od czasu sukcesu w "Must Be The Music" grupa LemON wydała kilka świetnie przyjętych albumów - "LemON", "Scarlett", "Tu", "PIĄTKA", "Live Akustycznie". Stworzyła świąteczne klasyki ("Etiuda Zimowa" i "Etiuda Zimowa 2") oraz wypromowała wiele hitów w stacjach radiowych (m.in. "Jutro", "Nice", "Napraw", "Scarlett"). Igor Herbut świetnie sprawdza się również solo - na każdym kroku stara się udowadniać fanom, że słucha sercem ("Chrust"). "To bardzo ziemskie" z Męskiego Grania 2025 czy pomoc Maryli Rodowicz przy reedycji kultowego utworu "Niech żyje bal" to ostatnie dzieła Herbuta, które zachwyciły słuchaczy.

Igor Herbut z nowym wyzwaniem. Artysta bierze na warsztat twórczość Marka Grechuty

Projekt "Grechuta Herbuta" po raz pierwszy wybrzmiał tego lata na Męskim Graniu. Igor Herbut (wraz z zespołem) interpretuje utwory Marka Grechuty, nadając im świeże brzmienie, jednocześnie zachowując ich kolor, duchową głębię i poetycką wrażliwość. Podczas zaplanowanych koncertów będzie można usłyszeć ponadczasowe klasyki, m.in. "Dni, których nie znamy", "Korowód", "Świecie nasz" czy "Ocalić od zapomnienia" w autorskich aranżacjach Herbuta.

Jak zdradza Herbut, celem projektu jest nie tylko oddanie hołdu Grechucie, ale też przypomnienie, jak aktualna i potrzebna jest dziś jego poezja: "To muzyka, która uczy nas zatrzymać się, zrozumieć i poczuć więcej. Chciałbym, żeby ludzie wyszli z tego koncertu z poczuciem, że te piosenki nadal w nas żyją".

"Grechuta Herbuta" - gdzie i kiedy? Igor Herbut wystąpi w największych miastach w Polsce

01.03.2026 - Szczecin | Filharmonia Szczecin

21.03.2026 - Katowice | NOSPR

22.03.2026 - Wrocław | NFM

23.03.2026 - Warszawa |Teatr Muzyczny Roma

30.03.2026 - Gdańsk | Filharmonia Bałtycka Gdańsk

11.04.2026 - Kraków | ICE Kraków

12.04.2026 - Lublin | CSK

25.04.2026 - Bielsko Biała | Cavatina Hall

26.04.2026 - Łódź | Wytwórnia

27.04.2026 - Toruń | CKK Jordanki

"Bez przesadnej reinterpretacji - tylko z prawdą i oddechem. Wiosną 2026 ruszam w wyjątkową trasę. Chciałbym, żeby te utwory znów połączyły nas tak, jak wtedy po burzy" - zapowiedział na swoim Facebooku Igor Herbut, a fani szybko zaczęli "bić się" o bilety w komentarzach. "Cieszę się, że ten projekt idzie dalej w świat i nie mogę doczekać się aż usłyszę go ponownie", "Nie ma Poznania? Będę musiała walczyć o bilety w innym mieście", "Kupię te bilety, żeby nie wiem co, to będzie rywalizacja!", "Mogę umierać", "Chyba muszę napisać list do Świętego Mikołaja", "Spotkamy się na pewno!" - ochoczo komentują internauci.

