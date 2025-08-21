Fani i gwiazdy żegnają Stanisława Soykę. "Serce pęka"

Fani z niecierpliwością wyczekiwali występu Soyki podczas Festiwalu Top of the Top w Sopocie. Dla wielu był to szczególny moment, bo w ostatnich latach artysta ograniczał swoją działalność sceniczną. Niestety, nie pojawił się na scenie, a wieczór zakończył się tragiczną wiadomością o jego śmierci.

Stanisław Soyka zmagał się z problemami zdrowotnymi

Soyka od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Chorował m.in. na cukrzycę bezinsulinową. W 2022 roku planował wziąć udział w jubileuszu 50-lecia kariery Grażyny Łobaszewskiej. Ostatecznie jednak, z powodu złego stanu zdrowia, musiał zrezygnować z występu.

"Jak doskonale wiecie, podczas nadchodzących koncertów jubileuszu mojego 50-lecia pracy scenicznej na scenie miał towarzyszyć mi mój wielki przyjaciel, Stanisław Soyka. Z przykrością muszę jednak ogłosić, iż z powodu ciężkiej niedyspozycji zdrowotnej Stanisław nie będzie w stanie wystąpić przed Państwem" - pisała wówczas Łobaszewska w mediach społecznościowych.

Poruszające pożegnania zmarłego artysty

W sieci pojawiają się już pierwsze reakcje na śmierć artysty. Głos zabierają zarówno fani, jak i gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

"Próbuję ogarnąć dorobek Stanisława Soyki. Jego wszechstronność widać od jazzu, pop, gospel i wiele innych gatunków, których absolutnie się nie bał. Mało tego; wchodził w nie bardzo odważnie i właściwie wszędzie był perfekcyjny" - skomentował Marcin Kusy z Trójki.

"Co za strata" - napisała Bovska.

"Spoczywaj w pokoju. Ja się jeszcze pomęczę i ile mi zostało życia, przeżyję" - powiedział Qczaj.

"Stasiu… serce pękło" - napisał Florian Rezner.

"Kondolencje dla Rodziny, Przyjaciół i wszystkich fanów, którzy kochali twórczość Stanisława Soyki"- czytamy we wpisie Polsatu.

"Tak się nie mówi do widzenia… Stanisław Soyka miał dziś wystąpić na festiwalu w Sopocie, a tu takie straszne wieści… Serce pęka"- dodała Małgorzata Ostrowska.

"Nie tak miał się skończyć ten dzień... Dzisiaj odszedł Stanisław Soyka, artysta wielkiej wrażliwości, mistrz sceny... Będzie Cię tu bardzo brakowało..." - napisał Krzysztof Cugowski.

Śmierć artysty skomentował również Krzesimir Dębski. " Nie mogę pogodzić się z myślą, że odszedł mój przyjaciel - Stanisław Sojka. Przez lata dzieliliśmy muzykę, scenę i życie. Jego głos i serce były niepowtarzalne, a przyjaźń bezcenna. Staszku, zostajesz we mnie na zawsze. Dziękuję Ci za każdy dźwięk, każdy uśmiech i każdą chwilę. Odpoczywaj w pokoju" - napisałł.

Głos zabrała także ministra kultury Marta Cienikowska: "Życie nie tylko po to jest, by brać. Stanisław Soyka śpiewał prawdę prostymi słowami. Na zawsze zostanie z nami w muzyce".

Pojawiło się także oświadczenie na oficjalnym profilu społecznościowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Stanisława Soyki. Jego odejście to wielka strata dla polskiej sceny muzycznej. Soyka łączył jazzową finezję z popową wrażliwością, był multiinstrumentalistą i twórcą, który inspirował. Charyzmatyczny, pełen ciepła i bliski publiczności. Dziękujemy za wszystkie dźwięki, które pozostaną z nami na zawsze".