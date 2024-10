Aktor, który wcielił się w rolę m.in. Spider-Mana , miał zaskakiwać Taylor różnymi niespodziankami. Według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień jedną z nich było wydanie 165 tysięcy dolarów na przelot piosenkarki z USA do Londynu , gdzie promował w tym czasie film " Miłość i inne używki ", tylko po to, aby spędziła z nim jeden dzień.

Już na początku 2011 roku fani byli pewni, że para zdecydowała się zakończyć tą relację. Nie znamy dokładnych szczegółów rozstania, ale piosenkarka mogła zasugerować coś w bonusowym utworze z albumu "Red" zatytułowanym " The Moment I Knew ". Taylor śpiewa tam o "świątecznych światełkach", przy których otrzymała telefon z wiadomością "przepraszam, że nie dotarłem" sugerując, że był to moment, w którym zrozumiała, że to koniec.