Ich Troje ponownie na festiwalu Jurka Owsiaka. "Nie mamy słów"

Wyniki ogłosił Jurek Owsiak w audycji Zaraz Będzie Ciemno. W kategorii zespołów zagranicznych wygrał niemiecki, metalcore'owy zespół Electric Callboy (12 697 głosów), który do końca walczył z Michaelem Patrickiem Kellym (11 682 głosów). Trzecią finałową grupą było The Warning (3881 głosów).

"JESTEŚCIE NIESAMOWICI! Głosami publiczności zdobyliśmy Złotego Bączka i zagramy w tym roku na Pol'And Rock Festival! Nie mamy słów na to, co się wydarzyło! Dziękujemy Zenkowi za niesamowitą walkę do ostatnich sekund. To był zaszczyt rywalizować z Tobą" - przekazał Michał Wiśniewski.