79 Pełnia Bluesa: Jak grają Woodstock Barbie?

Sandra Pádár, Arián Horváth, Ádám Gilinger, 'Roti' Áron Vilczek, czyli Woodstock Barbie. Co grają? Vintage blues rocka z ognistą duszą.

Ich debiutancka EP-ka "Never Gonna Fall in Line" ukazała się w październiku 2019 roku. Podczas pandemii, kiedy muzycy byli niejako skazani na swoje towarzystwo, bo wszystkie weekendy spędzili w pokoju prób, powstało kolejne wydawnictwo, "Live at Pinewood" z dwoma nowymi utworami, a potem, u progu 2021 roku wydali jeszcze jedną EP-kę zatytułowaną "Soul Smoke".

Wideo