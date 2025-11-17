Tłumy zjadą się do stolicy. Ogłoszono pierwszych headlinerów Orange Warsaw Festivalu

Orange Warsaw Festival 2026 odbędzie się w dniach 29 i 30 maja. Drugiego dnia na scenie pojawi się Olivia Dean. Wokalistka z Londynu ma zaledwie 26 lat, a już zgromadziła nominacje do Grammy, BRIT Awards i Mercury Prize. Jej kariera nabrała tempa po premierze albumu "The Art of Loving", który trafił na szczyt brytyjskich list i znalazł się w gronie najchętniej słuchanych płyt na świecie.

To właśnie z tego albumu pochodzi singiel "Man I Need". O utworze pisał między innymi "The Guardian", podkreślając, że "Olivia Dean wchodzi na scenę z gwiazdorską pewnością siebie, ale z wrażliwością nowicjusza".

Olivia Dean - wokalistka, która podbija serca słuchaczy z całego świata

Muzyka Olivii Dean opiera się na połączeniu popu, soulu i neosoulu, jednak nie wpisuje się w proste gatunkowe ramy. Artystka otwarcie przyznaje, że inspirują ją Amy Winehouse, Lauryn Hill i The Supremes. W jej utworach słychać tę tradycję, ale równie wyraźnie pobrzmiewa autorska, oszczędna narracja i charakterystyczna barwa głosu.

Pierwszym większym sukcesem była EP "Ok Love You Bye" z 2019 roku, lecz dopiero wydany w 2023 roku album "Messy" przyniósł jej szerokie uznanie krytyków i publiczności. Najnowszy krążek umocnił ją na pozycji jednej z najważniejszych nowych postaci brytyjskiej sceny. Dean została też pierwszą Brytyjką od czasów Adele, która jednocześnie zajęła pierwsze miejsce na liście albumów i na liście singli.

Organizatorzy zapowiadają, że występ Dean może być jednym z najbardziej emocjonalnych momentów przyszłorocznego festiwalu. W przekazanym oświadczeniu podkreślają, że "jej koncert będzie spotkaniem z artystką, która potrafi opowiedzieć historię jednym wersami i jednym spojrzeniem".

Lewis Capaldi - fenomen z ogromnym ładunkiem emocji

Organizatorzy ujawnili też muzyka, który wystąpi pierwszego dnia festiwalu - Lewisa Capaldiego. Ten szkocki wokalista i autor tekstów zdobył światową sławę dzięki swojemu przejmującemu stylowi, balansującemu pomiędzy wrażliwością ballady a stadionową ekspresją. Jego debiutancki album, "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", ukazał się w maju 2019 r. i natychmiast trafił na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii.

Capaldi stał się globalną gwiazdą między innymi dzięki singlowi "Someone You Loved", który pobił rekord najdłuższego czasu utrzymywania się w Top 10 listy UK dla utworu brytyjskiego artysty. Ten sam kawałek uzyskał w Wielkiej Brytanii aż 562 miliony odtworzeń, co uczyniło go jednym z najczęściej streamowanych utworów w historii w tym kraju.

Sprzedaż biletów i szczegóły Orange Warsaw Festival 2026

Przyszłoroczna edycja Orange Warsaw Festival odbędzie się tradycyjnie na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Bilety z puli Early Bird pojawią się w sprzedaży 24 listopada 2025 i będą dostępne do 8 grudnia lub do wyczerpania puli.

Dostępne będą karnety dwudniowe oraz bilety jednodniowe, w tym warianty z rabatem dla klientów Orange. Poniżej zestawienie cen biletów na wczesnym etapie sprzedaży:

Karnet dwudniowy: 599 zł

Karnet dwudniowy z rabatem dla klientów Orange (‑15 %): 509 zł

Bilet jednodniowy: 409 zł

Bilet jednodniowy z rabatem dla klientów Orange (‑15 %): 348 zł

"Twoja twarz brzmi znajomo”: Julia Żugaj i Marta Bijan w żywiołowym duecie Polsat