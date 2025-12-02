FKA twigs gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026. Warszawa na trasie Body High Tour

FKA twigs wystąpi 30 maja na Orange Stage podczas Orange Warsaw Festival 2026, prezentując materiał z dwóch tegorocznych albumów. Warszawski koncert wpisuje się w ogłoszoną właśnie trasę Body High Tour, która - jak zapowiadają organizatorzy - ma być jedną z najbardziej rozbudowanych produkcji w karierze Brytyjki.

Kobieta z długimi, ciemnymi warkoczykami oraz delikatnym makijażem patrzy prosto przed siebie, ubrana w jasną, stylizowaną bluzkę, na szyi czarne koraliki, w tle dekoracja w ciemnych i różowych odcieniach.
FKA twigs wystąpi na Orange Warsaw FestivaluStephane Cardinale - CorbisGetty Images

FKA twigs od dekady uchodzi za jedną z najbardziej nowatorskich twórczyń w świecie muzyki alternatywnej. Wywodząca się z londyńskiej sceny art i club culture, konsekwentnie rozszerza granice avant-popu, łącząc dźwięk z choreografią, sztukami wizualnymi i filmowym sposobem opowiadania historii. Jej koncerty zyskały opinię spektakli, w których granica między performansem a muzyką praktycznie się zaciera. W wielu recenzjach podkreśla się ich zmysłowy, niemal teatralny charakter - doświadczenie określane często jako "transcendentalne".

Debiutancki "LP1" przyniósł jej międzynarodowy rozgłos, a "Magdalene" ugruntował pozycję jednej z najodważniejszych artystek swojego pokolenia. W 2022 roku została uhonorowana wyróżnieniem NME Godlike Genius - jako najmłodsza solistka w historii nagrody. W 2025 roku dołączyła do grona nominowanych do Grammy.

"EUSEXUA" i "EUSEXUA Afterglow" - dwa rozdziały jednej opowieści

Najświeższe publikacje artystki - albumy "EUSEXUA" i "EUSEXUA Afterglow" - powstały jako wieloelementowa opowieść o stanach uniesienia i tym, co następuje chwilę później. W rozmowie o projekcie podkreślała, że inspiracją były momenty intensywnej bliskości, te "gdy energia staje się niemal namacalna". Krytycy wskazują, że oba albumy potwierdzają jej status jednej z najwszechstronniejszych artystek współczesnej sceny alternatywnej.

Spektakl, który zobaczą warszawscy fani

Koncert w Warszawie będzie częścią trasy Body High Tour, zapowiadanej jako przedsięwzięcie o wyjątkowym rozmachu. Charakteryzujące twigs połączenie tańca, teatralnej ekspresji i dopracowanych wizualizacji ma w tym roku wejść na jeszcze wyższy poziom. Jak czytamy w zapowiedziach organizatorów, jej występy to "multisensoryczne widowiska, które łączą muzykę, taniec, performance i rozbudowaną warstwę wizualną".

Warszawski koncert odbędzie się 30 maja na Orange Stage, czyli głównej scenie festiwalu.

Festiwal pełen głośnych nazwisk

Orange Warsaw Festival 2026 potrwa od 29 do 30 maja i tradycyjnie odbędzie się na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Wcześniej potwierdzono udział Olivii Dean, Lewisa Capaldiego i zespołu TV Girl. Organizatorzy podkreślają, że to dopiero część tegorocznej odsłony jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce.

Bilety na Orange Warsaw Festival

Wejściówki na OWF 2026 można kupić na oficjalnej stronie festiwalu. W sprzedaży znajdują się zarówno bilety jednodniowe, jak i karnety dwudniowe, w tym pula zniżek dla klientów Orange. Do cen doliczana jest standardowa opłata serwisowa.

