"Tak trzeba witać wiosnę!". NEXT FEST ogłasza nabór na festiwal

"Na przekór zimie do Poznania zbliża się wiosna. A wraz z nią 3. już edycja NEXT FEST Music Showcase & Conference , wyjątkowego spotkania, gdzie krzyżują się drogi branży, publiczności oraz artystów i artystek" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Line-up festiwalu nie jest jeszcze zamknięty, a co więcej - zespoły, które chciałby się zaprezentować na poznańskich scenach, mają na to szansę!

"To doskonała szansa dla debiutujących, by zmierzyć się z przychylną, ale przećwiczoną w koncertowych bojach publicznością. To również okazja, żeby z bliska przyjrzeć się tym artystom, którzy już rozkochali w sobie fanów, zawładnęli największymi scenami w Polsce, podbili listy przebojów" - dodaje Good Taste Production, jeden z organizatorów NEXT FEST.