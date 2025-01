Emisji show "Must Be The Music" możemy się spodziewać już 7 marca 2025 roku. Widzowie kultowego formatu będą mogli śledzić poczynania świeżych talentów, do których może należeć nowy rok. Jednym z jurorów, który swoją wiedzę przekazuje uczestnikom, jest Sebastian Karpiel-Bułecka, czyli znany wokalista, instrumentalista i lider zespołu Zakopower, który nie rozstaje się ze skrzypcami i wszędzie, gdzie tylko się pojawia, porusza dźwiękami swoich fanów.

Kim jest Sebastian Karpiel-Bułecka? To właśnie on pomoże wyłonić nowe talenty

Sebastian Karpiel-Bułecka urodził się w Krakowie. Od lat w unikalny sposób łączy góralską tradycję z nowoczesnymi brzmieniami, co czyni go jednym z najbardziej charakterystycznych artystów polskiej sceny. Dzisiaj muzyk, oczywiście wraz ze swoim zespołem Zakopower, ma na koncie liczne sukcesy zawodowe, takie jak między innymi koncerty w najdalszych zakątkach świata, platynowe płyty za wydane albumy, nagrody, niezliczone współprace z artystami największych scen muzycznych w kraju i poza nim.

Z wykształcenia Karpiel-Bułecka jest architektem - łączy wrażliwość artystyczną z precyzją projektowania, co odzwierciedla się w jego twórczości. Prywatnie artysta jest oddanym ojcem i mężem, a ponadto pasjonatem narciarstwa, bo od lat czerpie inspiracje z natury Tatr. Warto przypomnieć, że wokalista zdobył najwyższe wyróżnienie w branży muzycznej - został czterokrotnie uhonorowany statuetką Fryderyka.

Rozwiń

Sebastian Karpiel-Bułecka o byciu jurorem w kultowym show Polsatu. "Lubię nowe wyzwania"

Sebastian Karpiel-Bułecka przyznał Interii Muzyce, że w programie "Must Be The Music" spotkał się z nową materią. "Niektóre rzeczy mocno mnie zaskakują" - zdradził Sebastian, nazywając jednocześnie Miuosha najbardziej wymagającym jurorem.

Sebastian Karpiel-Bułecka o byciu jurorem w kultowym show Polsatu. "Lubię nowe wyzwania" interia INTERIA.PL