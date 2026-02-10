Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja "Must Be The Music"! Uwielbiany przez widzów Polsatu program powróci na antenę już 6 marca. Twórcy talent show postanowili niespodziewanie ujawnić pierwszego z uczestników castingów. Zachęcając Polaków do obejrzenia premiery pokazali, kto otrzyma od jurorów czterokrotne "TAK".

W pierwszym odcinku nowej edycji "Must Be The Music" oglądający zobaczą emocjonalny popis Ringo Todorovica - 25-latka, który tworzy autorskie utwory i marzy o tym, aby jego muzyka dotarła do szerszej publiczności. Artysta chce być oparciem dla słuchaczy w trudnych momentach życia i dawać im emocjonalne ukojenie poprzez sztukę. Śpiewa także covery, o czym już niedługo przekonają się widzowie Polsatu.

Ringo niegdyś był niezwykle skrytą osobą, lecz życie zmusiło go do otworzenia się na świat. Jako nastolatek wyprowadził się z domu i zaczął zarabiać występując na ulicy. "Wtedy tyle pozytywnych sytuacji mi się przydarzyło - usłyszałem tyle pięknych słów od randomowych ludzi, że stwierdziłem, że warto jednak iść do przodu z podniesioną głową i nie bać się samego siebie" - mówi uczestnik "MBTM".

Uczestnik zaskoczył jurorów i prowadzących! "Ja byłem pewnien, że to jest świr jakiś"

Gdy Ringo Todorovic pojawił się na scenie, wywołał uśmiech na twarzach publiczności. Jego pozytywne nastawienie czy ekstrawagancki i oryginalny styl sprawiły, że jurorzy oraz prowadzący spodziewali się występu w raczej żartobliwym stylu. Choć humor nie opuszczał uczestnika ani na moment, gdy wybrzmiały pierwsze dźwięki muzyki, atmosfera całkowicie się zmieniła.

"Ja byłem pewien, że to jest świr jakiś, wiesz, że wiesz, że przyszedł se jaja tu robić!" - komentował Maciej Rock za kulisami, gdy Ringo zaśpiewał pierwsze wersy coveru Sama Smitha.

Wokalista zaprezentował emocjonalną interpretację "Writing's On The Wall", zaskakując wszystkich oglądających. Dawid Kwiatkowski wręcz zbierał szczękę z podłogi. Po swoim popisie Ringo otrzymał owacje na stojąco. "Twój głos ma wiele osobowości różnych, to jest mega atut! Nie da się nudzić, słuchając ciebie (…) Boję się, co będziesz robił na tej scenie, bo już teraz powaliłeś nas na kolana" - mówiła Natalia Szroeder.

Ostatecznie uczestnik otrzymał czterokrotne "TAK", a widzowie mogą być pewni, że zobaczą go w kolejnym etapie "Must Be The Music"!

Pierwszy odcinek "Must Be The Music" już za niecały miesiąc!

Premierowy odcinek najnowszej, 13. edycji "Must Be The Music", widzowie będą mogli obejrzeć 6 marca 2026 r. o godzinie 21:00 w Polsacie. Kolejne wydania programu emitowane będą w każdy piątek, o tej samej porze. Uczestników ponownie ocenia jury w składzie: Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Talent show tradycyjnie poprowadzą: Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Uczestnik "Must Be The Music" powalił jurorów na kolana! Natalia Szroeder nie mogła uwierzyć Polsat Promocja