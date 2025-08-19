W tym roku program "Must Be The Music" powrócił na antenę Polsatu po dziewięcioletniej przerwie. Widzowie tęsknili za ulubionym formatem i tłumnie zbierali się przed telewizorami przy okazji nowych odcinków, aby dopingować wokalistów i muzyków, którzy dziś robią oszałamiającą karierę. Za sprawą nowych jurorów - Miuosha, Natalii Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułecki oraz Dawida Kwiatkowskiego - program ponownie odkrył wyjątkowe talenty.

Miniona edycja "Must Be The Music" odkryła wiele talentów. Zwycięzcy nie próżnują po finale!

13. edycję wygrał duet Alien i Majtis. Triumfujący w finale uczestnicy łączą w swojej twórczości nietuzinkowe brzmienie i chwytliwe teksty, co natychmiast trafiło prosto w serca Polaków. Niedługo po zwycięstwie muzycy mieli okazję występować na największych scenach w kraju, a nawet zagrali prywatny koncert dla słynnego aktora i rapera, Willa Smitha. Nagranie z tego wydarzenia trafiło do mediów społecznościowych duetu, gdzie zrobiło furorę, zyskując tysiące reakcji od fanów.

Drugie miejsce w finale minionej edycji "Must Be The Music" zajął zespół Kuba i Kuba, który również odnosi wiele sukcesów po programie. Za sprawą poruszających tekstów piosenek i melodii osadzonych w energetycznych, mocnych dźwiękach, grupa zyskała wierne grono odbiorców. Obecnie ich piosenki można usłyszeć w większości polskich rozgłośni radiowych, a także na scenach w całym kraju. Już 31 sierpnia Kuba i Kuba powalczą w konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu w kieleckim Amfiteatrze Kadzielnia podczas Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji!

Ruszają precastingi do kolejnej edycji show Polsatu!

Choć od finału poprzedniej edycji nie minęło jeszcze dużo czasu, ekipa twórców "Must Be The Music" zapowiada nowy sezon! Już 7 września wystartują precastingi, w których udział wezmą artyści, chcący pokazać swój wielki muzyczny talent całej Polsce.

"'Must Be The Music' to program, w którym najważniejsi są ludzie i ich historia, która nieodłącznie związana jest z tworzoną przez nich muzyką. W programie może wziąć udział każdy, niezależnie czy jest amatorem, czy doświadczonym muzykiem, bez względu na płeć, orientację, narodowość - liczy się muzyka!" - zapowiadają twórcy.

Pierwsze z przesłuchań odbędą się 7 września w Warszawie. Później muzycy będą mogli sprawdzić się na precastingach w Białymstoku (8 września), Wrocławiu (14 września), Katowicach (15 września) oraz Sopocie (21 września). Zgłoszenia można nadsyłać przez stronę internetową Polsat.pl, gdzie należy wypełnić krótki kwestionariusz i zapoznać się z regulaminem.

Alien i Majtis wygrali 13. edycję "Must Be The Music". Teraz zachęcają do udziału w przesłuchaniach!

Do udziału w kolejnej edycji "Must Be The Music" zachęcają zwycięzcy ostatniego sezonu, Alien i Majtis. Muzycy nagrali specjalny filmik, w którym zaprosili odważnych artystów na castingi.

"Zastanawiasz się nad castingiem do 'Must Be The Music'?" - zapytał Majtis. "Nie zastanawiaj się i wysyłaj zgłoszenie już teraz!" - dodał Alien. "Bo marzenia same się nie spełnią i je trzeba po prostu spełniać!" - kontynuował Majtis. "Program dał nam kochani to, czego nie mogliśmy sobie nawet wyśnić" - podsumował Alien.

