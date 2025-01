Miuosh zasiadł w fotelu jurorskim. "Must Be The Music" już wiosną na antenie Polsatu

Format "Must Be The Music" jest uznawany przez Polaków za kultowy, a już niedługo, bo 7 marca 2025 roku, fani programu będą mogli śledzić losy nowych uczestników show. "Must Be The Music" zobaczymy w nieco odświeżonej formie, a w składzie jury zasiądą nowe osoby - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, który swój udział w programie określa mianem "wymagającego". Kim jest raper i co najbardziej zaskoczyło go w produkcji programu "Must Be The Music"?