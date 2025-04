Półfinały "Must Be The Music" zbliżają się wielkimi krokami. Choć ostatecznego zwycięzcę poznamy dopiero w maju, wielu widzów wydaje się nie mieć wątpliwości - ich serca skradł duet Alien x Majtis. Pod postami w mediach społecznościowych programu aż zaroiło się od komentarzy wspierających artystów, których castingowy występ obejrzano już niemal milion razy.

Ocena duetu Alien x Majtis przez Jury Must Be The Music

Duet ALIEN X MAJTIS wyróżnia się unikalnym połączeniem elektroniki, rapu oraz śpiewu, tworząc muzykę, która zabiera słuchaczy w podróż przez różnorodne emocje. Ich utwory oscylują między głębokimi refleksjami a energetycznymi, mocnymi brzmieniami, a teksty piosenek pełne są osobistych przeżyć, życiowych doświadczeń i motywów miłosnych.

Choć zespół działa na polskiej scenie muzycznej od zaledwie pięciu lat, ich twórczość zdobyła już sporą popularność. Znani z hitów takich jak "Tajfun" czy "VIP", wprowadzają publiczność w świat pełen zaskakujących dźwięków i intensywnych wrażeń. Ich koncerty to nie tylko występy, lecz prawdziwe doświadczenie, które pozostaje w pamięci na długo.

"Ja uważam, że się wspaniale dopełniacie. I jako kobieta, bardzo chciałabym takie wyznanie usłyszeć. W tym jest dużo prawdy, a kiedy wyobraziłam sobie, że to do mnie, zrobiło mi się ciepło. Refren jest naprawdę piękny. Gratulacje!" - wyznała wzruszona Natalia Szroeder.

Wzruszenie Dawida Kwiatkowskiego

Dawid Kwiatkowski również nie krył swoich emocji. "Czułem się, jakbym był w roku 2010, w klatce schodowej, płacząc ze złamanym sercem. To refren tego utworu nacisnął ten przycisk. Majtis, jesteś złotem tego projektu, i twój głos, i to, jak to czujesz" - powiedział, podkreślając wyjątkowość głosu Majtisa i jego emocjonalne zaangażowanie w wykonanie.

Alien x Majtis na fali popularności

Na oficjalnym profilu "Must Be The Music" opublikowano już pełną listę półfinalistów. Organizatorzy zapowiadają ogromne emocje podczas najbliższego odcinka na żywo, który zostanie wyemitowany w piątek o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

"Poznajcie naszych półfinalistów! Już w najbliższy piątek widzimy się na odcinku LIVE! Przed nami ogromna dawka emocji. Dajcie koniecznie znać, za kogo trzymacie kciuki!" - napisano w mediach społecznościowych programu.

W komentarzach pod postem dominują wpisy fanów Alien x Majtis. To właśnie ten duet zdobył największe uznanie widzów i wydaje się być głównym kandydatem do wygranej. Czy ktoś jeszcze zdoła dołączyć do grona faworytów po półfinałowych występach? Przekonamy się już niebawem!