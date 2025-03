Do walki o sławę, uznanie jurorów, 250 tys. zł nagrody i prawo do występu na Polsat Hit Festiwal w Sopocie stanęły tysiące uczestników. Do występu przed telewizyjną publicznością "Must Be The Music" zakwalifikowano kilkudziesięciu najlepszych.

Przypomnijmy, że 7 marca (godz. 19:55) zobaczymy pierwszy odcinek reaktywowanego muzycznego talent show Polsatu. W jury tym razem zasiadać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. Jako prowadzący pojawią się Maciej Rock (jako jedyny pozostał z poprzedniej ekipy), Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Materiały za kulisami na social media przygotowuje Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka grupy Red Lips, z którą w pierwszej edycji "MBTM" dotarła do półfinału.

"Must Be The Music": Kto pojawi się w pierwszym odcinku?

Poniżej prezentujemy kolejnych uczestników, którzy pojawią się w pierwszym odcinku.

33-letni Patryk Karski Stempniak wspomina, że muzyka towarzyszyła mu od zawsze: "Mama występowała na deskach Amfiteatru w Kołobrzegu na słynnych Festiwalach Muzyki Żołnierskiej, a w ciągu dnia śpiewała z nami przy pianinie. Wieczorami śpiewała nam do snu".

Patryk ukończył szkołę sportową i był wieloletnim zawodowym pływakiem, ratownikiem WOPR oraz płetwonurkiem. W wieku szkolnym zawsze łączył sport z muzyką, a w dorosłym życiu zajął się modelingiem. Wziął udział w Mister Polski 2017, gdzie doszedł do finału i dzięki swojej muzycznej duszy, został Misterem Talentu 2017.

Dostał także propozycję od Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej i ruszył z nią w trasę koncertową oraz zaśpiewał jako support przed koncertem Urszuli. W telewizji próbował swoich sił w m.in. "X Factor" (na castingu otrzymał trzy głosy na "tak", a zachwycił się nim m.in. Kuba Wojewódzki) i "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Uczestnik razem ze swoim mężem wspólnie prowadzą agencję reklamową oraz salon tatuażu. Patryk zdradza, że do śpiewania wrócił dzięki kontaktowi z naturą - uwielbia podróże swoim kamperem w głuszę, w stronę morza i słońca.

Dominika Chmielińska w "Must Be The Music": Zaczynała od występów na ulicy

29-latka z miejscowości Ruciane-Nida z Mazur swoją pasję do muzyki odkryła już w szkole podstawowej, kiedy to mama zabierała ją na przeglądy kolęd i pastorałek. W czasie studiów grała z przyjaciółką na ulicy w Sopocie, a z czasem zaczęła występować na różnych scenach Trójmiasta, zdobywając coraz większe doświadczenie.

Na co dzień Dominika Chmielińska pracuje jako kierowniczka sali w restauracji. Z przyjaciółmi jeździ po całym świecie, a w każdej podróży nie omija lokalnych barów karaoke, gdzie śpiewa z pełnym zaangażowaniem.

Dominika Chmielińska w "Must Be The Music" Maciej Zawada Polsat

Tosia Baduchowska: Jej głos na pewno znacie

14-letnia Tosia Baduchowska jest laureatką i trzykrotną finalistką w ogólnopolskim konkursie wokalnym "Mikrofon Dla Ciebie". Ma również na koncie wiele wyróżnień w innych konkursach. Gra też główną rolę Róży w musicalu "Ekipa Świata" w warszawskim teatrze Capitol.

Idolką obdarzonej 4-oktawowym głosem nastolatki jest Ariana Grande. Słucha również takich wykonawców, jak Olivia Rodrigo, Anna Jantar, Krzysztof Klenczon czy Edyta Geppert.

Jej pasją jest również dubbing. Można usłyszeć ją w produkcjach Disneya, np. "W głowie się nie mieści 2" w roli Grace. Dubbinguje w serialu dla dzieci "Psia brygada".

Tosia Baduchowska w "Must Be The Music" krystianszczesny.com Polsat

Tomek Ryś - najmłodszy raper w Polsce

Kolejnym młodym uczestnikiem jest 9-letni Tomek Ryś, nazywany "najmłodszym raperem w Polsce". Przygodę z muzyką zaczął, gdy miał zaledwie 4 lata, a zainspirował go tata - Łukasz "Starszy" Ryś, który w 2013 r. w "Must Be The Music" dotarł do półfinału. Teraz to on będzie wspierał syna za kulisami.

Tomek Ryś w "Must Be The Music" Krystian Szczęsny Polsat

Tomek zamarzył, by dostać w prezencie rower typu BMX. Okazało się, że prezent zainspirował do stworzenia pierwszej autorskiej piosenki "Mój BMX" nagranej pod szyldem T-omek. W nakręconym na blokowisku w Lublinie, gdzie mieszka, teledysku zagrali jego koleżanki i koledzy z osiedla.

Pod opieką taty powstały też kolejne klipy. W utworze "Rio i Mami" gościnnie zaśpiewała siostra Tomka - Maja.

