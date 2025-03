Dawid Kwiatkowski nie wytrzymał w "Must Be The Music". Co wywołało u niego takie emocje?

"Czułem, że to podobna historia do mojej" - stwierdził Dawid Kwiatkowski, który w "Must Be The Music" wyskoczył na scenę, by wyściskać mocno poruszoną Angelikę Bogdańską. Co już wiemy?