Warto zaznaczyć, że historia Drake'a i Kendricka Lamara początkowo wcale nie była związana z jakimikolwiek konfliktami. Muzycy kilkukrotnie współpracowali ze sobą przy utworach takich jak "Buried Alive Interlude", "Poetic Justice" czy "F**kin' Problems".

Wszystko zmieniło się w 2013 roku, gdy Kendrick pojawił się gościnnie w utworze Big Seana - "Control". W swojej zwrotce zwrócił się m.in. do J.Cole'a, A$APa Rocky'ego, Drake'a i samego Big Seana.

„Mam dla was wszystkich miłość, ale próbuję was zabić,” rapował. „Próbuję upewnić się, żeby wasi najwierniejsi fani nigdy o was nie słyszeli" - rapował.

W rozmowie z Billboard, Drake jasno zaznaczył, że Lamar nie jest dla niego żadnym zagrożeniem. Rozpoczęło to jednak serię drobnych zaczepek na przestrzeni lat. Co więcej, w 2018 roku Drake wdał się w "beef" (konflikt rapowy) z Pushą-T. Jego punktem kulminacyjnym był utwór "The Story of Adidon", który ujawnił, że Drake jest ojcem.

Jak doszło do wielkiego konfliktu Drake'a i Kendricka Lamara?

W październiku 2023 roku zupełnym przypadkiem J.Cole ponownie rozpalił konflikt między raperami. W utworze "First Person Shooter" Drake'a, Cole rapował: "Kocham, kiedy kłócą się o to, kto jest najlepszym MC. Czy to K-Dot? Czy to Aubrey? A może ja?" nawiązując do Kendricka oraz Drake'a, który rzeczywiście nazywa się Aubrey Graham.

Około pół roku później Lamar pojawił się gościnnie w utworze rapera Future'a,"Like That", gdzie skutecznie zaznaczył, że dyskusja o tym, kto jest najlepszym raperem nie ma sensu, bo tytuł oczywiście należy do niego. Nawiązał również do twórczości Drake'a oraz porównał siebie do Prince'a, a Aubreya do Michaela Jacksona, rapując: "Price przeżył Michaela".

Rozpoczęło to mocną wymianę utworów między raperami, w których nie szczędzili mocnych słów. W przeciągu miesiąca Drake wydał "Push Ups", "Family Matters" i "The Heart Part 6", na które Kendrick Lamar odpowiadał utworami "Euphoria", "6:16 in LA", "Meet the Grahams" oraz "Not Like Us".

Ten ostatni spotkał się z ogromną popularnością i na ten moment zwycięsko dla Kendricka zakończył konflikt. Utwór trafił na 1. miejsce listy przebojów Billboard Hot 100, gdzie spędził następne dwa tygodnie. Sumarycznie utwór utrzymywał się na liście przez 38 tygodni i był 6. największym przebojem 2024 roku. Jest on również pierwszym w historii "dissem" (utworem wymierzonym w jakąś osobę), który zdobył ponad miliard odtworzeń w serwisie Spotify.

Lamar nie gryzł się w język pisząc "Not Like Us". Kawałek bardzo mocno uderza w Drake'a i otwarcie zarzuca mu niepokojące relacje z osobami nieletnimi.

19 czerwca raper pojawił się w hali the Forum w Los Angeles, gdzie zagrał swoje diss tracki, a na scenie dołączył do niego m.in Dr. Dre. Wsród 17-tysięcznej publiczności znalazły się również gwiazdy takie jak The Weeknd, Lebron James czy Rick Ross, którzy bawili się do "Not Like Us" granego tego wieczoru aż cztery razy.

Gorycz przegranej pogłębiła tylko informacja o występie Kendricka na Super Bowl oraz pięć nominacji do Grammy za wyjątkowy przebój.

Drake wszedł na drogę sądową

Po kilku miesiącach ciszy, Drake postanowił przenieść sprzeczkę do sądu. Raper zarzucił wytwórni Universal Music Group, do której należy razem z Lamarem, sztuczne promowanie "Not Like Us" na Spotify oraz innych serwisach streamingowych. UMG zdementowało wszelkie plotki sugerujące, że coś takiego miało miejsce.

Kolejny pozew spowodowany był wysoką liczbą odsłuchów radiowych. Raper sugerował, że UMG współpracowało z iHeartMedia - największym właścicielem stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i sztucznie pompowało utwór.

Największy z pozwów pojawił się jednak w styczniu 2025 roku. Drake pozwał wytwórnię UMG za zniesławienie. Sugerował, że wytwórnia celowo promowała utwór, mimo fałszywych zarzutów jego obcowania z nieletnimi. Dodał również, że to przez ten hit próbowano włamać mu się do domu w Toronto, znacząco odbiło się to na jego popularności, stał się ofiarą ogromnego hejtu w internecie, a wartość należącej do niego marki OVO spadła.

UMG odniosło się do zarzutów, mówiąc, że nie tylko są nieprawdziwe, ale również nielogiczne, wskazując na lata inwestowania w twórczość rapera.

Zaledwie tydzień przed występem Kendricka na Super Bowl, wygrał nagrody Grammy we wszystkich kategoriach, w których został nominowany, w tym za najlepszą piosenkę roku.

9 lutego 2025 roku raper wystąpił podczas jednego z najważniejszych i największych wydarzeń w amerykańskiej kulturze. Show Kendricka Lamara podczas Super Bowl wzbudziło wiele emocji, a publiczność miała okazję usłyszeć wyczekane "Not Like Us".

Tatiana Okupnik wspomina wstydliwą wpadkę na scenie TVP