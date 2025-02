Super Bowl uważane jest przez mieszkańców USA za jedno z największych wydarzeń w kraju. Co roku ważnemu meczowi ligi futbolu amerykańskiego NFL towarzyszy Halftime Show, czyli krótki występ muzyczny gwiazdy wieczoru. Artyści przygotowują się do niego tygodniami, aby udało im się zaprezentować coś spektakularnego. Super Bowl jest najchętniej oglądanym wydarzeniem w amerykańskiej telewizji, więc ma także kluczowe znaczenie dla sektora reklamowego. 30-sekundowe spoty kosztują miliony dolarów.

Super Bowl 2025 zaskoczył nie tylko sportowymi emocjami, lecz także artystycznymi popisami. Przed meczem zaprezentowała się, powracająca obecnie na rynek muzyczny z nową twórczością, Lady Gaga . Ikona popu zaśpiewała jeden ze swoich największych przebojów - "Hold My Hand" . Występ był niezwykle symboliczny - Gaga wykonała go ku pamięci ofiarom niedawnego zdarzenia. Artystka pojawiła się bowiem na Bourbon Street, gdzie w Nowy Rok doszło do tragicznego ataku (zginęło wówczas 14 osób).

Główną gwiazdą wieczoru był jednak Kendrick Lamar - raper, który może pochwalić się statusem siedemnastokrotnego zwycięzcy Grammy. Jest uważany za jednego z najważniejszych wykonawców hip-hopowych XXI wieku. Na scenie wystąpił ze swoimi największymi przebojami, takimi jak "Not Like Us", "HUMBLE.", a także "All The Stars" z SZĄ.