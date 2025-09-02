Przykre zakończenie wakacji dla Pink. Wokalistka zaraziła się groźną bakterią

W poniedziałek, 1 września, Pink opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym odpoczywa na kanapie. Widać na nim również kroplówkę witaminową, którą artystka przyjmowała w trakcie leczenia. W opisie postu zapewniła fanów: "To wszystko jest normalne i wszystko idzie dobrze".

Humor i dystans w trudnych chwilach

Gwiazda w żartobliwy sposób opisała swoje zmagania z zakażeniem:

"Kiedy jedziesz na wakacje, masz co jeść, a bakteria E. coli postanawia zadomowić się w twoich jelitach, zabijasz ją przyjaciółmi, córkami i kroplówką z witaminami".

Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bakterie E. coli mogą wywoływać takie objawy jak biegunka, skurcze żołądka, wymioty czy gorączka. Pink nie ujawniła jednak, gdzie spędzała wakacje ani które potrawy były źródłem infekcji.

Artystka stara się patrzeć na sytuację optymistycznie, podkreślając radosne strony życia:

"Ehh życie, cytryny i lemoniada oraz wspaniałe wspomnienia, które mogę zapamiętać".

Pink podzieliła się swoim doświadczeniem na Instagramie Scott Legato/Instagram Getty Images

Pink - ikona popu z ponad 60 milionami sprzedanych albumów

Pink, właściwie Alecia Beth Moore, to amerykańska wokalistka i autorka tekstów, która rozpoczęła swoją karierę muzyczną w 2000 roku. Od tego czasu wydała osiem albumów studyjnych, zdobywając liczne nagrody, w tym trzy Grammy Awards, dwa Brit Awards oraz siedem MTV Video Music Awards, w tym prestiżową Michael Jackson Video Vanguard Award. Jej albumy, takie jak "Missundaztood" czy "Funhouse", zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i słuchaczy, osiągając wysokie miejsca na listach przebojów i sprzedając się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Pink jest również znana ze swoich energetycznych występów na żywo, które łączą muzykę z akrobatyką, oraz z działalności charytatywnej i aktywności na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej.

