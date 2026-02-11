Po 12 latach nieobecności Kanye West powraca do Europy. Skandalista próbuje odbudować swój wizerunek
Pod koniec stycznia, na łamach "Wall Street Journal", Kanye West opublikował obszerne przeprosiny. W ten sposób artysta próbuje odbudować wizerunek po serii skandali. Większość słuchaczy myślała, że jego kariera ma się ku końcowi, lecz teraz artysta ogłasza wielki powrót. Po ponad dekadzie nieobecności zamierza przyjechać do Europy z solowymi koncertami. W czerwcu wystąpi w Holandii, a w lipcu we Włoszech.
Kanye West, będący jednym z najpopularniejszych raperów na świecie, zapowiedział koncerty w Europie. Jest to spore zaskoczenie dla fanów, którzy czekali na powrót artysty wiele lat. Ostatni raz Ye zagrał solowo na Starym Kontynencie w 2014 r. Co już wiemy?
Zobacz również:
Kanye West wraca do Europy po 12 latach! Zagra solowe koncerty m.in. w Holandii i we Włoszech
Najpierw amerykański raper zaprezentuje się w holenderskim Arnhem na stadionie GelreDome, który może pomieścić 41 tys. osób. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca bieżącego roku. "To nie będzie zwykły show. Czeka nas wydarzenie na miarę jego występu w GelreDome z 2012 roku, o którym do dziś mówi się w Holandii" - czytamy w zapowiedzi.
Bilety na holenderski koncert będzie można kupić od 13 lutego. Show ma być początkiem całej serii występów Westa w Europie. W lipcu muzyk zamierza pokazać się słuchaczom z Włoch i zaśpiewa swoje hity takie jak "Stronger", "Can't Tell Me Nothing" czy "Flashing Lights" w Reggio Emilia.
Kiedyś był ikoną rapu, a niedawno stał się upadłym gwiazdorem. Kanye West przeprosił za skandaliczne zachowania
Kanye West to artysta, który od początku kariery nie stronił od kontrowersji. Choć w świecie rapu nie brakuje odważnych postaci, Ye często przekraczał granice, doczekując się ostatecznie łatki skandalisty. Wywołał jedną z najsłynniejszych afer show-biznesu - w 2009 r. wtargnął na scenę MTV Video Music Awards, podczas gdy zaledwie 19-letnia Taylor Swift odbierała swoją nagrodę za najlepszy teledysk. Wyrwał jej mikrofon i stwierdził, że nie zasłużyła na wygraną, a na jej miejscu powinna stanąć Beyonce. Gest odebrano jako publiczne upokorzenie artystki oraz symbol arogancji i nadużycia przez starszego, bardziej wpływowego rapera.
Był to jedynie czubek góry lodowej. Przez kolejne lata swojej kariery gwiazdor mierzył się z licznymi sądowymi oskarżeniami, wywoływał medialne burze, otwarcie wygłaszał antysemickie komentarze i podziw dla szkodliwych ideologii. W związku z tym liczne marki - Adidas, Gap, Balenciaga czy wiele innych - zerwały współpracę z Ye.
Niegdyś uważany był za ikonę gatunku, a później nawet najwierniejsi fani okrzyknęli go upadłym gwiazdorem. Wreszcie artysta zreflektował się i pod koniec stycznia tego roku opublikował w mediach obszerne przeprosiny. Kanye ujawnił, że wypadek samochodowy sprzed 25 lat spowodował u niego uraz prawego płata czołowego. Jak stwierdził, został poprawnie zdiagnozowany dopiero w 2023 r. Uraz miał doprowadzić do rozwinięcia się choroby afektywnej dwubiegunowej, która rzekomo skutkowała ryzykownymi wypowiedziami i skandalicznymi zachowaniami. Raper twierdził, że w niektórych momentach "tracił kontakt z rzeczywistością" i nie kontrolował tego, co robi.