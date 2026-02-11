Kanye West, będący jednym z najpopularniejszych raperów na świecie, zapowiedział koncerty w Europie. Jest to spore zaskoczenie dla fanów, którzy czekali na powrót artysty wiele lat. Ostatni raz Ye zagrał solowo na Starym Kontynencie w 2014 r. Co już wiemy?

Kanye West wraca do Europy po 12 latach! Zagra solowe koncerty m.in. w Holandii i we Włoszech

Najpierw amerykański raper zaprezentuje się w holenderskim Arnhem na stadionie GelreDome, który może pomieścić 41 tys. osób. Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca bieżącego roku. "To nie będzie zwykły show. Czeka nas wydarzenie na miarę jego występu w GelreDome z 2012 roku, o którym do dziś mówi się w Holandii" - czytamy w zapowiedzi.

Bilety na holenderski koncert będzie można kupić od 13 lutego. Show ma być początkiem całej serii występów Westa w Europie. W lipcu muzyk zamierza pokazać się słuchaczom z Włoch i zaśpiewa swoje hity takie jak "Stronger", "Can't Tell Me Nothing" czy "Flashing Lights" w Reggio Emilia.

Kiedyś był ikoną rapu, a niedawno stał się upadłym gwiazdorem. Kanye West przeprosił za skandaliczne zachowania

Kanye West to artysta, który od początku kariery nie stronił od kontrowersji. Choć w świecie rapu nie brakuje odważnych postaci, Ye często przekraczał granice, doczekując się ostatecznie łatki skandalisty. Wywołał jedną z najsłynniejszych afer show-biznesu - w 2009 r. wtargnął na scenę MTV Video Music Awards, podczas gdy zaledwie 19-letnia Taylor Swift odbierała swoją nagrodę za najlepszy teledysk. Wyrwał jej mikrofon i stwierdził, że nie zasłużyła na wygraną, a na jej miejscu powinna stanąć Beyonce. Gest odebrano jako publiczne upokorzenie artystki oraz symbol arogancji i nadużycia przez starszego, bardziej wpływowego rapera.

Był to jedynie czubek góry lodowej. Przez kolejne lata swojej kariery gwiazdor mierzył się z licznymi sądowymi oskarżeniami, wywoływał medialne burze, otwarcie wygłaszał antysemickie komentarze i podziw dla szkodliwych ideologii. W związku z tym liczne marki - Adidas, Gap, Balenciaga czy wiele innych - zerwały współpracę z Ye.

Niegdyś uważany był za ikonę gatunku, a później nawet najwierniejsi fani okrzyknęli go upadłym gwiazdorem. Wreszcie artysta zreflektował się i pod koniec stycznia tego roku opublikował w mediach obszerne przeprosiny. Kanye ujawnił, że wypadek samochodowy sprzed 25 lat spowodował u niego uraz prawego płata czołowego. Jak stwierdził, został poprawnie zdiagnozowany dopiero w 2023 r. Uraz miał doprowadzić do rozwinięcia się choroby afektywnej dwubiegunowej, która rzekomo skutkowała ryzykownymi wypowiedziami i skandalicznymi zachowaniami. Raper twierdził, że w niektórych momentach "tracił kontakt z rzeczywistością" i nie kontrolował tego, co robi.

