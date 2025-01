Ojciec Miley Cyrus miał grać dla Trumpa. Wyszła jedna wielka kompromitacja

W Stanach Zjednoczonych Billy Ray Cyrus uznawany jest za gwiazdę. Jego muzyka na początku lat 90. podbijała listy przebojów. Na swoim koncie ma m.in. takie hity country jak " Achy Breaky Heart " czy " She's Not Cryin' Anymore ". Muzyk jest również ojcem popularnej piosenkarki Miley Cyrus i pojawiał się u jej boku w ikonicznym serialu " Hannah Montana ".

Choć w ostatnim czasie jego solowa muzyka nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem, muzyk przypomniał o sobie współpracując z raperem Lil Nas X-em przy utworze " Old Town Road ". Ze względu na wartości promowane przez młodego muzyka, występ Billy'ego zaskoczył wielu fanów.

Ten niewątpliwie historyczny dzień przez muzyka zapamiętany zostanie raczej gorzko. Kilka godzin przed jego wejściem na scenę z problemami technicznymi borykała się Carrie Underwood . To samo spotkało Billy'ego Raya Cyrusa, a sfrustrowana widownia oglądać musiała oglądać, jak muzyk sprawdza, czy jego gitara jest w ogóle podpięta.

Finalnie występujący 63-latek chodził po scenie do muzyki granej z playbacku i zasłaniał się tym, że nie słyszy swojej gitary. Gotów był jednak śpiewać, choć i to nie skończyło się zbyt dobrze. Forma wokalna Billy'ego pozostawiała wiele do życzenia. Cyrus w pewnym momencie sam zaczął się zastanawiać czy ktokolwiek chce tego słuchać.